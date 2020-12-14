Guardian: в ЕС заявили о возможном заключении сделки с Британией уже на этой неделе

Соглашение между Лондоном и Брюсселем может быть заключено уже на этой неделе — об этом, как сообщает The Guardian, заявил главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье. Его слова прозвучали на фоне того, как британские власти уже дали понять, что наиболее вероятным исходом переговоров с ЕС остаётся брексит без сделки, говорится в статье.
Сделка между Британией и Евросоюзом, регулирующая торговлю и безопасность после брексита, может быть заключена уже на этой неделе, пишет The Guardian со ссылкой на главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье. По его словам, это стало возможным после того, как в минувшие выходные британский премьер Борис Джонсон пошёл на важную уступку.
Как уточнил представитель Брюсселя, переговоры разблокировало согласие Джонсона с тем, что на уровне договора должен быть механизм для обеспечения справедливой конкуренции в условиях расходящихся со временем нормативных стандартов.
«Но этот механизм должен быть надёжным, эффективным и быстрым, — добавил он. — Мы работаем над этим».
Заявление Барнье появилось на фоне прозвучавших со стороны британского правительства намёков на то, что брексит без сделки остаётся наиболее вероятным исходом переговоров между Лондоном и Брюсселем.
Более того, главный переговорщик ЕС отметил, что по вопросу о доступе стран Евросоюза к британским рыбопромысловым районам произошёл регресс. Но несмотря на это, Барнье заявил о виднеющемся теперь «узком пути» к соглашению.
Он также отметил, что сейчас существует три возможных сценария дальнейшего развития событий. Сделка может быть заключена к концу этой недели, таким образом появится возможность для ратификации договора Европарламентом 28 декабря. Второй вариант — срыв переговоров.
И, наконец, соглашение может быть достигнуто в конце этого года и с 1 января будет «применяться на временной основе», чтобы избежать брексита без сделки, при этом ратификация документа Европарламентом состоится уже в 2021 году.
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