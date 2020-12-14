Le Figaro: «мыльная опера» — Лондон и ЕС решили продлить переговоры по брекситу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились продолжить переговоры в попытке не допустить «жёсткий брексит» в новом году, сообщает Le Figaro. Несмотря на небольшой прогресс, между сторонами остаются глубокие разногласия по ряду вопросов, а сам лидер Соединённого Королевства считает выход без сделки «наиболее вероятным» сценарием.

В воскресенье должна была состояться развязка «саги брексита»: Лондон и Брюссель должны были либо объявить о договоре по будущим взаимоотношениям, либо отказаться от борьбы, пишет Le Figaro. Однако после 20-минутного телефонного разговора глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовали, чтобы переговоры продолжились. Как объяснили они в общем заявлении, «несмотря на истощение после почти года переговоров, несмотря на неоднократный перенос сроков» стороны считают, что «на данном этапе они обязаны пойти дальше».

Таким образом, отмечает французская газета, «мыльная опера» с выходом Соединённого Королевства из Евросоюза продолжается, и «никто не знает, куда это может привести». На этот раз фон дер Ляйен и Джонсон обезопасили себя и не стали называть новый крайний срок. «Пока мы продолжаем обсуждения до вторника, а потом посмотрим», — рассказал один из участников переговоров, но не уточнил, будет ли среда дедлайном. «По крайней мере, мы знаем предельный срок — 31 декабря, который знаменует конец переходного периода, — утешается издание. — Остальное остаётся неизвестным». Один европейский дипломат поделился своими сомнениями: по его словам, «никто не может сказать, будет ли достигнут достаточный прогресс».

В статье подчёркивается, что Лондон и Брюссель решили дать себе, возможно, последний шанс, потому что в последние дни был достигнут прогресс. В Еврокомиссии подтвердили, что не пытаются «оживить труп»: обе стороны посчитали, что «достаточно продвинулись» для продолжения обсуждений. Скудные для данного этапа успехи были достигнуты по сложному вопросу о правилах справедливой конкуренции и, в частности, о механизме, который договорились использовать в случае нарушения этих правил.

В то же время обсуждение рыболовства в Ла-Манше топчется на месте: по словам участника переговоров, между сторонами «остаются глубокие разногласия». Чтобы продвинуться в этом вопросе, европейские представители попытались принять некоторые предложения британцев, но этого оказалось недостаточно. Французская газета сомневается, что Брюссель и Лондон смогут договориться за два дня. «Мы сейчас в такой зоне, когда мы можем прийти к соглашению, но у нас не будет возможности его применить 31 декабря. Почти точно будет некоторый период «без сделки», — поделился своим беспокойством источник в ЕС. — Однако есть разница между тем, чтобы договориться и справляться с брекситом без сделки в течение нескольких недель, и тем, чтобы не договориться и справляться с окончательным брекситом без сделки».

Что касается Бориса Джонсона, то он продолжает сыпать противоречиями: хотя лидер Великобритании решил продлить обсуждения, он предположил, что их провал является «наиболее вероятным» сценарием. При этом он спокоен: «что бы ни случилось, с Соединённым Королевством всё будет очень-очень хорошо». Джонсон опасается, что страна «ещё дальше отдалится по некоторым ключевым пунктам», однако «где есть жизнь, есть надежда». Весь вопрос в том, пишет издание, чтобы понять истинные намерения премьер-министра: он продляет обсуждения, потому что ему жизненно необходим договор, или хочет показать, что пошёл до конца и ответственность за провал полностью ложится на ЕС? «Люди ожидают, что мы приложим дополнительные усилия», — заявил он в воскресенье, и эти слова дают свободу для интерпретации.

Одно ясно точно: Борис Джонсон подвергается сильному и противоречивому давлению, отмечает Le Figaro. С одной стороны, сторонники брексита и бульварная пресса неистовствуют и воодушевляют его не уступать. В последние дни хорошим тоном стало нападать на французов, однако в воскресенье Mail on Sunday ополчился на Германию: газета обвинила Ангелу Меркель в желании заставить «Соединённое Королевство ползать по разбитому стеклу». С другой стороны, деловые круги Великобритании призывают премьер-министра найти компромисс. «Продолжайте. Придите к соглашению», — написал в Twitter генеральный директор Британской торговой палаты Адам Маршалл, а глава Конфедерации британской промышленности Тони Данкер подчеркнул, что договор одновременно «необходим и возможен».