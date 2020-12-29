Guardian: Австралия настаивает на «ковидном» расследовании, рискуя ещё больше испортить отношения с Китаем

Расследование ВОЗ о происхождении нынешней пандемии должно быть всесторонним, основательным и независимым, — именно такой точки зрения, как пишет The Guardian, придерживается Австралия. Австралийские власти настаивают на этом, даже несмотря на обострившиеся в последнее время отношения с Пекином, говорится в статье.
Несмотря на напряжённые отношения с Китаем, Австралия настаивает на том, чтобы расследование ВОЗ о происхождении COVID-19 было независимым и основательным, пишет The Guardian. Именно так австралийская сторона использует свои последние месяцы в Исполнительном комитете Всемирной организации здравоохранения, говорится в статье.
Публичные призывы австралийских властей провести глобальное расследование о происхождении вируса и о принятых на ранней стадии мерах по борьбе с ним, прозвучали ещё в апреле и были встречены жёсткой реакцией со стороны Пекина, который назвал это политическим манёвром против КНР.
Поднебесная, хотя и присоединилась к инициированному Евросоюзом и Австралией расследованию, однако при этом предприняла серию шагов в отношении австралийского экспорта и отклонила призывы Канберры к переговорам на уровне министров.
Независимая экспертная комиссия, сопредседателями которой стали бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф, должна представить промежуточный доклад Исполнительному комитету ВОЗ уже в следующем месяце. При этом окончательно работа будет завершена в мае 2021 года, незадолго до истечения нынешнего срока полномочий Австралии.
Страны — члены комитета, в том числе Австралия, которая, помимо дополнительных добровольных взносов, ежегодно выделяет ВОЗ более $16 млн, регулярно получают обновлённую информацию по этому расследованию.
Хотя Канберра «довольна» достигнутым на сегодняшний день прогрессом, однако в Министерстве здравоохранения Австралии подчеркнули, что перед Хелен Кларк и Эллен Джонсон-Серлиф, «стоит серьёзная задача по сведению воедино доказательств и мнений 194 стран-членов».
«Австралия также продолжит работу с государствами — членами исполнительного комитета, чтобы укрепить наши ожидания в отношении основательной, независимой и всесторонней оценки ответных мер против COVID-19 и повысить способность ВОЗ предотвращать и реагировать на будущие пандемии, а также смягчать их последствия», — заявил представитель Минздрава Австралии.
В ведомстве также отметили, что Австралия будет использовать оставшееся время в Исполнительном комитете для продвижения реформ, которые сделают ВОЗ «более действенной, эффективной, прозрачной и устойчивой», сообщает The Guardian.
Австралийское правительство при этом заявило, что «в должное время» рассмотрит возможность выдвижения страны на следующий срок в Исполнительном комитете ВОЗ.
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