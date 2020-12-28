GT: прогнозы Запада об экономическом рывке Китая не должны вскружить китайцам головы

«Слабую похвалу» британских экспертов, прогнозирующих, что китайский ВВП в 2028 году обойдёт американский, многие в КНР восприняли с настороженностью. По мнению Global Times, такими оценками Запад снова демонстрирует свои опасения относительно стремительного подъёма Поднебесной и попытки сдержать это развитие станут неотъемлемой частью стратегии США и их союзников на последующие годы.

Как подсчитали эксперты британского Центра экономических и бизнес-исследований, к 2028 году Китай должен будет обойти США и стать крупнейшей экономикой в мире, пишет Global Times. Специалисты считают, что пандемия коронавируса создала благоприятные условия для потенциального успеха КНР. Схожие прогнозы 10 декабря представил и Японский центр экономических исследований.

Действительно ли китайский ВВП обгонит американский, как предполагают британские и японские аналитики, покажет только будущее. Несколько лет назад банк HSBC уже предсказывал, что ВВП КНР превысит ВВП Соединённых Штатов к 2025 году. Но с замедлением экономического роста в Китае прогнозы поменялись.

Как обращает внимание газета, многие в Поднебесной к такой «слабой похвале» со стороны британских и японских экспертов отнеслись скорее настороженно. «И это здравый настрой», — считает издание. Кроме того, по мнению Global Times, сложилось впечатление, что доклад Центра экономических и бизнес-исследований выражал обеспокоенность относительно стремительного подъёма Китая, призывая тем самым Запад предпринять противодействующие меры.

«ВВП Китая рано или поздно обгонит американский. Такая же ситуация с индийским ВВП, который через 10 лет должен будет обойти японский. Такова тенденция этой эпохи», — утверждает издание. Но даже когда наступит этот момент, Китай долгое время будет оставаться в «стратегически пассивной позиции», в то время как США будут продолжать убеждать своих союзников сдерживать КНР и даже могут попытаться оказывать ещё большее давление на Пекин.

Это видно уже в 2020 году, настаивает газета. Пока Китай занимается развитием собственной экономики, США тратят много усилий на то, чтобы этому препятствовать. В будущем такое поведение станет неотъемлемой частью стратегии США и повысит цену экономического развития для Пекина, уверена Global Times.

«Поэтому прежде всего мы не должны позволять водить себя за нос западным прогнозам о том, что китайский ВВП обгонит американский быстрее, чем ожидалось. Мы не должны так просто верить, что экономический рост Китая будет лёгким, и недооценивать экономические риски. Если КНР хочет трансформироваться в качественную экономику, впереди её ждёт трудный путь. Например, всегда непросто совершать технологические прорывы. И мы должны иметь смелость столкнуться с трудностями, но при этом сохранять свою решимость», — рассуждает издание.

Помимо этого, по словам газеты, со стратегической точки зрения, Китай должен сохранять скромность и осторожность. Некоторые представители элиты в США и на Западе в целом надеются на «решающую» конфронтацию между Китаем и Америкой. В течение следующих десятилетий КНР следует избегать подобных конфронтаций и не давать США никаких поводов — тогда они не смогут «в одностороннем порядке закрыть дверь для двустороннего сотрудничества».

Пока США и Китай будет сосуществовать мирно и избегая холодной войны, учитывая потенциал развития экономики КНР, расти она будет быстрее американской. Этого больше всего и боятся правые представители истеблишмента в США, подчёркивает Global Times.

Только когда китайский ВВП оставит американский далеко позади, США оставят попытки сдержать КНР и вместе со своими союзниками пересмотрят подход к Поднебесной. Но для этого Китаю нужно очень много и усердно работать, да и ждать этого момента придётся не одно десятилетие.

«Пусть британский аналитический центр играет со своими прогнозами о том, что китайская экономика обгонит американскую в 2028 году, какими бы ни были его мотивы. Нам не следует теряться в бессмысленных сравнениях. Мы должны твёрдо идти по своему пути», — резюмирует издание.