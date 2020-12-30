Le Monde: тень «фрексита» не исчезла — во Франции сильны идеи о независимости

На фоне «шокирующего» выхода Британии из Евросоюза во Франции не утихает напряжённость между «прогрессистами» и националистами, которые также выступают за выход страны из ЕС, сообщает обозревательница Le Monde Франсуаза Фрессоз. Из-за социального кризиса и кризиса идентичности популизм захлестнул Европу, и за полтора года до президентских выборов во Франции за Марин Ле Пен готовы проголосовать примерно столько же избирателей, сколько за Эммануэля Макрона.

Между решением британцев о выходе из Евросоюза и фактическим его выполнением в предстоящую пятницу прошло четыре года, однако этот срок никоим образом не смягчил шок от дистанцирования страны, которая сыграла решающую роль во Второй мировой войне, а теперь предпочла отколоться, пишет обозревательница Le Monde Франсуаза Фрессоз. На референдуме 2016 года большинство населения поддержало выход из Европы — такое решение глава Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фараж назвал «победой настоящих людей, людей скромных и достойных». При этом из девяти избирательных округов Англии лишь Лондон проголосовал за то, чтобы остаться в ЕС, что говорит о радикальном разрыве между народом и элитой, Сити и остальной страной. Всплеск национализма, захлестнувший Европу, являлся симптомом глубокого социального кризиса и кризиса идентичности.

Как отмечается в статье, идею о том, что Великобритания может стать движущей силой для тех, кто хочет свести счёты с «технократами» Брюсселя, восприняли серьёзно. С тех пор ЕС старается сократить разрыв: оды конкуренции вытеснила защита европейского суверенитета, который ещё во многом предстоит построить. На передний план постоянно выставляют защиту населения, особенно во время кризиса в здравоохранении, когда Еврокомиссия руководила поставками вакцин против COVID-19. По инициативе Франции и Германии был принят беспрецедентный план восстановления экономики. Постоянно критикуемая единая валюта окончательно завоевала общественное мнение благодаря эволюции Европейского центрального банка, который вместо защитника инфляции стал спасателем Европы. Защитная роль единой валюты была настолько хорошо принята во Франции, что главе Национального объединения Марин Ле Пен пришлось отказаться от планов провести кампанию по отказу от евро.

Однако, подчёркивает автор текста, ничто не позволяет утверждать, что напряжённость между «прогрессистами» и националистами во Франции значительно уменьшилась. До президентских выборов 2022 года осталось чуть меньше полутора лет, а это противостояние по-прежнему выступает структурирующим элементом политического поля. Даже в ослабленном виде, тень «фрексита» (выхода Франции из ЕС) не исчезает.

Популярность действующего президента достигает 40% и существенно превосходит показатели его предшественников Франсуа Олланда и Николя Саркози в тот же период их президентства. Что касается Марин Ле Пен, её поддерживает 30% французов. Согласно исследованию Французского института общественного мнения для Journal du dimanche, опубликованному в октябре, если бы первый тур шёл сейчас, за Макрона проголосовало бы 23—26% избирателей, преимущественно пожилых людей и представителей высокооплачиваемых профессий. Для представительницы ультраправых эта цифра балансирует между 24% и 27%, а среди её сторонников — молодёжь, предприниматели и рабочие категории граждан. Двое бывших соперников оставили далеко позади возможных конкурентов.

После своего проигрыша лидер Нацобъединения пользуется небывалым нагромождением кризисов и не пытается что-то к ним добавить. Дебаты в промежутке между двумя турами выборов 2017 года, где она продемонстрировала мстительность и приблизительность суждений, заставила Лу Пен восстанавливать доверие к себе относительно умеренными способами. Если она без колебаний поддержала чрезвычайный закон против исламизма, то по вопросу борьбы с пандемией глава ультраправых выступила за гражданские свободы, присоединившись к взбешённым мелким торговцам, которым пришлось в прошлом месяце прекратить работу. Констатируя рост насилия на улицах за последние три года, Ле Пен пытается представить себя той, кто принесёт порядок и успокоит страхи. «Французы переживают за свои ценности, индивидуальность, свободу оставаться самими собой», — подчеркнула глава Национального объединения. По её словам, пятилетнее правление Макрона проходит под знаком «постоянного хаоса».

Очень длинное интервью Эммануэля Макрона газете L’Express от 23 декабря этого года кажется попыткой ответить на двойной кризис идентичности и общества, который является благодатной почвой для Национального объединения. Президент ничего не обошёл вниманием — кризис власти, подъём теорий заговоров, проблему с национальной идентичностью, — однако по вопросу национального суверенитета не пошёл далеко и сделал отсылку на Жан-Пьера Шевенмана — левого политика, который долгое время ассоциировался с борьбой за независимость. «В настоящее время мы захвачены нашим диким, абсолютистским желанием снова взять под контроль нашу жизнь, жизнь личную и Франции как нации», — заявил глава государства.

Кроме оценки роли правительства и поиска его эффективности Макрон также связал тесное сотрудничество Франции и Европы с возвращением суверенитета — при этом, отмечает Франсуаза Фрессоз, не очень понятно: национального или европейского. В интервью президент страны снова попытался исправить свой имидж, осудив «глобализованную и кочевую» элиту, воплощением которой он казался в начале своего президентства. Кризис в здравоохранении, на который брошены все средства, ему помог: по опросам, количество тех, кому он не нравится, сократилось, однако обозреватель Le Monde задаётся вопросом: достаточно ли этого для победы на выборах.