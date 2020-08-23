Valeurs actuelles: Макрон может пропустить выборы 2022 года из-за социальных проблем в стране

03:00
Папин победил Файфера и стал претендентом на титул WBC
Россиянин Алексей Папин одержал победу над соотечественником Русланом Файфером в поединке в рамках боксёрского вечера в Казани.
03:00
Агент считает, что Слуцкий может вернуться в Европу после работы в «Рубине»
Футбольный агент Кристиан Эмиле высказал мнение о перспективах российского специалиста Леонида Слуцкого возглавить европейский клуб после работы в казанском «Рубине».
03:00
Первые морозы ожидаются в нескольких российских регионах
Первые лёгкие морозы ожидаются в ближайшие дни в Якутии и Магаданской области, ночью температура понизится до -7°C.
03:00
Флик заявил, что «Бавария» намерена играть в свой футбол в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
03:00
Лидеры Сербии и Косова приглашены на переговоры в Вашингтон
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулаха Хоти были приглашены в Вашингтон 4 сентября.
03:00
Мбаппе: футболисты ПСЖ идут за Тухелем
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказал мнение о главныом тренере команды Томасе Тухеле накануне матча с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
03:00
Мбаппе о предстоящем финале Лиги чемпионов: вот поэтому я и пришёл в ПСЖ
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
03:00
Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо и Идлибе
Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.
03:00
Тухель рассказал, в чём у «Баварии» будет преимущество над ПСЖ в финале Лиги чемпионов
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
03:00
За сутки в мире выявили более 275 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 275 499 и достигло 22 812 491.
03:00
Агент рассказал, почему Чалов не перешёл в «Кристал Пэлас»
Кристиан Эмиле, агент нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова, рассказал, почему не состоялся трансфер его клиента в лондонский «Кристал Пэлас».
03:00
Подсветка цветов флага России украсила Главный храм ВС
Стены Главного храма Вооружённых сил России в Подмосковье раскрасили в цвета российского триколора в честь Дня Государственного флага России. Об этом сообщили в Минобороны.
03:00
Роббен: я надеюсь помочь «Гронингену» не только продажами билетов или футболок, а ещё и игрой
Полузащитник голландского футбольного клуба «Гронинген» Арьен Роббен поделился впечатлениями от первого матча после возобновления профессиональной карьеры.
03:00
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Ещё 11 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4731, сообщили в оперштабе.
03:00
Кудерметова победила Томлянович и вышла во второй круг турнира WTA в Нью-Йорке
Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке.
03:00
«Милуоки» обыграл «Орландо» и повёл в серии плей-офф НБА
«Милуоки Бакс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
В Британии число случаев коронавируса превысило 324 тысячи
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 324 601.
03:00
Футболист «Интернасьонала» Фукс посетил матч четвёртого тура РПЛ ЦСКА — «Рубин»
Бразильский защитник Бруно Фукс посетил матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Рубин».
03:00
Оппозиция Белоруссии не определилась с кандидатом в случае перевыборов
Член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко сообщил, что кандидат от оппозиции «пока не определён, об этом речи даже не может идти».
03:00
Гончаренко объяснил замену Влашича в матче с «Рубином»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал замену полузащитника Николы Влашича в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
03:00
В Израиле число выявленных случаев коронавируса превысило 101 тысячу
В Израиле число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 101 865.
03:00
Гончаренко о проигрыше «Рубину»: если ты не забиваешь, то жди обратного
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от казанского «Рубина» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Слуцкий о победе над ЦСКА: в конце игры сработал футбольный закон
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над московским ЦСКА в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Лукашенко поручил реагировать на нарушения границы без предупреждения
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе посещения полигона в Гродненской области поручил руководству Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения границы.
03:00
Дубль Бурмистрова принёс «Сочи» победу над «Ротором» в матче РПЛ
«Сочи» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
«Рубин» в компенсированное время вырвал победу в матче РПЛ с ЦСКА
Казанский «Рубин» одержал победу над московским ЦСКА в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Политолог прокомментировал ситуацию вокруг госпитализации Навального
Политолог, журналист Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал ситуацию вокруг состояния госпитализированного Алексея Навального.
03:00
Глава Bellator: Немков — просто монстр
Президент промоушена Bellator Скотт Кокер прокомментировал победу Вадима Немкова над Райаном Бейдером на турнире Bellator 244.
03:00
За сутки в Турции выявили 1309 новых случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 1309 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
03:00
СМИ: Победитель Лиги Европы может купить экс-футболиста «Локомотива»
Испанский футбольный клуб «Севилья» заинтересован в услугах полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу, выступавшего в прошлом сезоне за московский «Локомотив» на правах аренды.
03:00
Космонавт рассказал о самочувствии изолировавшегося экипажа МКС
Член экипажа Международной космической станции (МКС) Иван Вагнер на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал о самочувствии экипажа, который изолировался в российском сегменте МКС в связи с утечкой воздуха.
03:00
Семак рассказал, испытывает ли команда усталость из-за плотного календаря
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, как плотный календарь Российской премьер-лиги (РПЛ) отражается на игроках команды.
03:00
ХК «Трактор» представил новый логотип
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» представил новый логотип команды.
03:00
В Греции за сутки выявили 264 новых случая коронавируса
В Греции за сутки выявили 264 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 29 обнаружены при контроле на въезде в страну.
03:00
Наставник «Торонто» признан тренером года в НБА
Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нерс признан лучшим тренером сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Эксперт рассказал о состоянии белорусской экономики
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал RT состояние экономики Белоруссии, отметив, что президент республики Александр Лукашенко «сделал чудо» в стране с населением около 9,3 млн человек.
03:00
Лавров рассказал о желании США не быть связанными обязательствами
Последние шаги администрации США говорят об их стремлении не быть связанными никакими многосторонними обязательствами, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
03:00
Азмун возглавил гонку бомбардиров в РПЛ
Иранский форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун вышел на первое место по количеству голов в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Российские паспорта получили более 130 тысяч жителей ДНР
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что более 130 тыс. жителей ДНР получили российские паспорта.
03:00
Бывший гендиректор «Химок»: ломать — не строить
Бывший генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов высказал мнение о ситуации в команде и её результатах на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
СМИ: Экс-наставник «Локомотива» может сменить Гунько на посту главного тренера «Химок»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов претендует на пост наставника подмосковного футбольного клуба «Химки».
03:00
В Италии за сутки выявили 1077 случаев коронавируса
В Италии за сутки выявили 1077 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует La Repubblica со ссылкой на Минздрав страны.
03:00
«Зенит» разгромил «Тамбов» в четвёртом туре РПЛ
Петербургский «Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Нью-Йорке
Россиянка Екатерина Александрова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке.
03:00
Лебедев рассказал, за счёт чего Поветкин может победить британского боксёра Уайта
Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев поделился ожиданиями от поединка между соотечественником Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
03:00
В Польше заявили, что не претендуют на территории Белоруссии
Польша не намерена претендовать на территории Белоруссии и нарушать её территориальную целостность, заявили в канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского.
03:00
Кириленко: мне важно, чтобы произошло оздоровление баскетбола
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о своих целях и задачах на посту руководителя организации.
03:00
Глава РФБ заявил, что сборную России вскоре ожидает смена поколений
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о перспективах национальной сборной команды страны.
03:00
Дуглас Сантос забил первый мяч за «Зенит»
Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос отметился первым голом за команду с берегов Невы.
03:00
Кечинов объяснил, почему в стартовый состав «Спартака» на матч с «Локомотивом» может попасть Глушенков
Бывший футболист сборной России Валерий Кечинов в преддверии матча четвёртого тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» объяснил, почему в стартовый состав красно-белых может попасть полузащитник Максим Глушенков.