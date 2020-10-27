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Le Figaro: на выборах 2022 года французы намерены поддаться протестным настроениям

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Выступления «жёлтых жилетов» и коронакризис привёли к небывалому подъёму протестных настроений во французском обществе: согласно опросу, на выборах 2022 года 79% граждан воздержатся от голосования, опустят пустой бюллетень или отдадут голос за антисистемного кандидата, пишет Le Figaro. Среди оппозиционеров лидирует глава Национального объединения Марин Ле Пен, однако в гипотетическом повторении её дуэли с Макроном во время второго тура выборов избиратели по-прежнему поддержат президента.
Le Figaro: на выборах 2022 года французы намерены поддаться протестным настроениям
Reuters

Никогда ещё за полтора года до президентских выборов во Франции не были так сильны протестные настроения, сообщает Le Figaro со ссылкой на исследование общественного мнения совместно с Фондом политических инноваций и под руководством института Opinionway. Во время президентства Макрона «жёлтые жилеты» вызывали беспокойство в обществе, а эпидемия COVID-19 усилила тревогу, что привело к протестным настроениям, недоверию к руководителям страны и критике глобализации.  

В преддверии кампании 2022 года 79% избирателей заявили о намерении не участвовать в выборах, опустить пустые бюллетени или отдать свой голос за антисистемного кандидата: Марин Ле Пен, Жан-Люка Меланшона, Николя Дюпон-Эньяна или представителя левых революционеров. Такие настроения были сильны и во время первого тура выборов президента в 2017 году – тогда о похожих желаниях заявили 60,9% опрошенных. По словам генерального директора Фонда политических инноваций Доминика Ренье, такой «протест избирателей» свидетельствует о «демократической деконсолидации» французского общества.
 
Как рассказывает издание, в склоняющейся к протесту Франции больше всего избирателей собираются опустить пустые бюллетени (49%) и воздержаться от голосования (45%). О необычайно низкой заинтересованности в выборах свидетельствует то, что их хочет проигнорировать значительная часть электората из разных возрастных и профессиональных групп — только среди пенсионеров и людей старше 65 лет о таких намерениях сообщило меньше опрошенных (28%).
 
Лидером среди антисистемных кандидатов остаётся глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен: 18% избирателей «несомненно» или «с высокой вероятностью» проголосуют за неё во время первого тура выборов 2022 года. Далеко позади неё — глава «Непокорённой Франции» и ещё один оппозиционный кандидат Жан-Люк Меланшон (8%). Эммануэль Макрон немного уступает лидеру Нацобъединения — за него готовы голосовать 16% респондентов. Робкие попытки протестов среди французов не угасли за три с половиной года после избрания Макрона, однако глава государства может противостоять недоверию со стороны общества. При гипотетическом повторении ситуации во время второго тура выборов, когда он боролся за кресло президента с Марин Ле Пен, за него отдадут свой голос 31% опрошенных, а за его соперницу — 25%.
 
Французы также не забывали о так называемых правительственных партиях: 72% из них могут проголосовать по крайней мере за одну из четырёх основных партий: «Европа Экология Зелёные», «Вперёд, Республика!», Республиканскую или Социалистическую партии, среди которых избиратели отдают предпочтение экологам (42%). При этом всё больше жителей Франции находят, что такая представительная демократия не является непреложной: только 59% респондентов предпочли её прямой демократии (25%) или авторитарному режиму (12%).
 
Такой поиск сильной власти объясняется тем, что французы хотят видеть авторитетного лидера во главе Республики и требуют защиты в разных областях. Несмотря на масштабный план по восстановлению страны на €100 млрд, в обществе нарастает беспокойство по поводу экономических и социальных проблем, кризиса в здравоохранении и всё более острых проблем в области безопасности, отмечает Le Figaro.
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Le Figaro Франция Европа
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