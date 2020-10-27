Le Figaro: на выборах 2022 года французы намерены поддаться протестным настроениям

Выступления «жёлтых жилетов» и коронакризис привёли к небывалому подъёму протестных настроений во французском обществе: согласно опросу, на выборах 2022 года 79% граждан воздержатся от голосования, опустят пустой бюллетень или отдадут голос за антисистемного кандидата, пишет Le Figaro. Среди оппозиционеров лидирует глава Национального объединения Марин Ле Пен, однако в гипотетическом повторении её дуэли с Макроном во время второго тура выборов избиратели по-прежнему поддержат президента.

Никогда ещё за полтора года до президентских выборов во Франции не были так сильны протестные настроения, сообщает Le Figaro со ссылкой на исследование общественного мнения совместно с Фондом политических инноваций и под руководством института Opinionway. Во время президентства Макрона «жёлтые жилеты» вызывали беспокойство в обществе, а эпидемия COVID-19 усилила тревогу, что привело к протестным настроениям, недоверию к руководителям страны и критике глобализации.

В преддверии кампании 2022 года 79% избирателей заявили о намерении не участвовать в выборах, опустить пустые бюллетени или отдать свой голос за антисистемного кандидата: Марин Ле Пен, Жан-Люка Меланшона, Николя Дюпон-Эньяна или представителя левых революционеров. Такие настроения были сильны и во время первого тура выборов президента в 2017 году – тогда о похожих желаниях заявили 60,9% опрошенных. По словам генерального директора Фонда политических инноваций Доминика Ренье, такой «протест избирателей» свидетельствует о «демократической деконсолидации» французского общества.

Как рассказывает издание, в склоняющейся к протесту Франции больше всего избирателей собираются опустить пустые бюллетени (49%) и воздержаться от голосования (45%). О необычайно низкой заинтересованности в выборах свидетельствует то, что их хочет проигнорировать значительная часть электората из разных возрастных и профессиональных групп — только среди пенсионеров и людей старше 65 лет о таких намерениях сообщило меньше опрошенных (28%).

Лидером среди антисистемных кандидатов остаётся глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен: 18% избирателей «несомненно» или «с высокой вероятностью» проголосуют за неё во время первого тура выборов 2022 года. Далеко позади неё — глава «Непокорённой Франции» и ещё один оппозиционный кандидат Жан-Люк Меланшон (8%). Эммануэль Макрон немного уступает лидеру Нацобъединения — за него готовы голосовать 16% респондентов. Робкие попытки протестов среди французов не угасли за три с половиной года после избрания Макрона, однако глава государства может противостоять недоверию со стороны общества. При гипотетическом повторении ситуации во время второго тура выборов, когда он боролся за кресло президента с Марин Ле Пен, за него отдадут свой голос 31% опрошенных, а за его соперницу — 25%.

Французы также не забывали о так называемых правительственных партиях: 72% из них могут проголосовать по крайней мере за одну из четырёх основных партий: «Европа Экология Зелёные», «Вперёд, Республика!», Республиканскую или Социалистическую партии, среди которых избиратели отдают предпочтение экологам (42%). При этом всё больше жителей Франции находят, что такая представительная демократия не является непреложной: только 59% респондентов предпочли её прямой демократии (25%) или авторитарному режиму (12%).

Такой поиск сильной власти объясняется тем, что французы хотят видеть авторитетного лидера во главе Республики и требуют защиты в разных областях. Несмотря на масштабный план по восстановлению страны на €100 млрд, в обществе нарастает беспокойство по поводу экономических и социальных проблем, кризиса в здравоохранении и всё более острых проблем в области безопасности, отмечает Le Figaro.