Барнье: брексит — поражение для ЕС и повод извлечь урок из популистских настроений

Глава европейской группы по брекситу Мишель Барнье заявил в эксклюзивном интервью Le Figaro, что доволен «сбалансированным и рациональным» соглашением после тяжёлых переговоров, однако сожалеет о решении Соединённого Королевства покинуть Евросоюз. По его мнению, за это время страны — члены ЕС и их жители убедились в преимуществах единства, поэтому последователей Великобритании не предвидится, однако необходимо отреагировать на популистские настроения в регионах, где население недовольно решениями Брюсселя.

Главный представитель Евросоюза в переговорах по брекситу Мишель Барнье рассказал в эксклюзивном интервью Le Figaro о смешанных чувствах после заключённого в четверг соглашения об отношениях между Европой и Великобританией. «Можно ли радоваться разводу?» — заявил он и объяснил, что, конечно, удовлетворён выполненной миссией во главе «исключительной» команды, однако как европеец испытывает горечь. По его словам, союз потерял страну с населением 67 млн человек, динамично развивающейся обороной, внешней политикой и экономикой. «Это поражение для ЕС», — сожалеет Барнье. При этом он подчёркивает, что ослабление коснётся обеих сторон: теперь Соединённое Королевство останется один на один в противостоянии с США, Китаем, Россией и другими странами.

На просьбу охарактеризовать договор по брекситу Мишель Барнье назвал его «сбалансированным и рациональным»: европейцы смогли защитить свои основные интересы, в частности, внутренний рынок и рыболовство, а Соединённое Королевство обрело правовую автономию. По законопроекту стороны имеют право делать что хотят, но в нём прописано, что последствиями станут слишком сильные разногласия, вероятный демпинг и даже приостановка соглашения — например, если Великобритания закроет доступ в свои воды или обнаружится перекос в конкуренции. Каждые четыре года предусмотрена оценка этого договора. По словам представителя Евросоюза, впервые содружество заключило соглашение о свободной торговле в обстановке разногласия, а не согласия, и было вынуждено укладываться всего в 10 месяцев.

Что касается последних дней переговоров, Барнье рассказал французской газете о том, что «обсуждения были тяжёлыми с начала до конца». Он отдал должное опытным британским дипломатам, которые не уступают и требуют всё больше и больше. Самые острые вопросы остались в конце, и стороны провели часы, обсуждая границы нарушения условий конкуренции и распределение квот в рыболовстве. Европейский представитель признался, что множество раз переговоры находились на грани срыва: месяц назад в Лондоне, потом в Брюсселе, недавно во время переговоров Урсулы фон дер Ляйен и Бориса Джонсона.

Также Барнье объяснил, почему главы государств в итоге договорились сократить на 27,5% объёмы вылова рыбы для Европы в британских водах, а не на 25%, как предполагалось и сообщалось. По словам политика, без договора Лондон мог полностью закрыть для европейцев свои воды с нового года, что вылилось бы в потерю €650 млн в год. «Когда просишь, нужно быть готовым к компромиссу», — отметил Барнье.

Сохранить единство Евросоюза с начала до конца, по словам главного переговорщика, помогло раннее осознание всей серьёзности брексита. После своего назначения Жан-Клодом Юнкером в октябре 2016 года Мишель Барнье провёл три месяца в столицах стран-членов и встретился с каждым из 27 глав государств и правительств. Он рассказал, что почувствовал их сильную озабоченность ситуацией: «Каждый осознавал свою ответственность». Кроме электрошокового брексита тогда к власти пришёл Дональд Трамп со своим антиевропейским дискурсом, в Средиземном море накалялась геополитическая обстановка, а Франции и другим странам угрожал терроризм. «Даже сам ЕС был под угрозой! — вспоминает Барнье. — И остаётся уязвимым».

Тогда у каждой страны были свои тревоги, связанные с выходом Соединённого Королевства: на Кипре расположено две британские военные базы, Германия, Франция и Нидерланды заботились об условиях справедливой конкуренции, центральная Европа обоснованно опасалась визовой дискриминации, 11 прибрежных стран занимались рыболовством в водах Великобритании, и все волновались о мире и стабильности в Ирландии. «Ключом к единству было принять во внимание проблемы стран-членов и создать солидарность всех и каждого», — подчёркивает Мишель Барнье. Сохранению союза также способствовала политика полной прозрачности в отношении Европарламента и Совета Европы относительно переговоров, что помогло создать необходимое доверие.

По мнению европейского представителя, переговоры укрепили убеждённость глав государств и их жителей, что лучше оставаться вместе, а не отделяться, поэтому последователей Великобритании не предвидится. Тем не менее надо извлечь урок из брексита и популистских настроений, которые широко представлены во многих регионах благодаря голосам ультраправых, ультралевых или отказом от участия в выборах. Они утверждают, что ЕС не защищает, расположен слишком далеко и слишком бюрократизирован, а также несёт ответственность за снижение промышленной активности. В беседе с Le Figaro Мишель Барнье заявил о необходимости прислушаться к этим настроениям и отреагировать на недовольство населения: именно в этом направлении сейчас работают органы Евросоюза.