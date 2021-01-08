Le Monde: Макрон нашёл «настоящего» виновника отставания с вакцинацией — французскую бюрократию

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил неповоротливую бюрократию системы здравоохранения в торможении кампании по вакцинации населения от COVID-19, сообщает Le Monde. При этом, как подчёркивают эксперты, чиновники только выполняют предписания правительства, которые одобрил сам глава государства.

В то время как пандемия во Франции продолжает собирать сотни жертв каждую неделю, 45-страничное руководство по организации вакцинации в домах престарелых наглядно продемонстрировало одну из причин промедления в этой кампании по борьбе с COVID-19: французскую бюрократию, рассказывает Le Monde.

В понедельник, 4 января, Эммануэль Макрон возмутился «непостижимым» многостраничным мануалом, притом что «приоритетом является защита пожилых людей». Таким образом глава государства, претендующий на воплощение нового подхода властей — более подвижного и эффективного, — этот президент «нового мира», как иронизирует французская газета, оказался в свою очередь втянут в худший кризис XXI века из-за такой французской по своей сути государственной централизации.

«Санитарный кризис обнажил неэффективный характер нашей государственной службы», — настаивает глава Национального совета по оценке норм и борец с технократией Ален Ламбер. По его словам, французское законодательство требует множество шагов, которые не решают конкретных задач и не могут помочь в чрезвычайной ситуации спасти человеческие жизни. В статье отмечается, что госаппарат во Франции и в частности система здравоохранения представляет собой множество ведомств, которые подчинены друг другу при помощи протоколов, правил и мер предосторожности, лишающих целое согласованности, прагматизма и здравого смысла.

После перебоев с поставками масок, неудачи с тестированиями критика стратегии по вакцинации подтверждает недоработки в одной из организаций, которая не в состоянии отреагировать на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Каждый раз плохо работает материально-техническое обеспечение, а запутанные и неуклюжие попытки обратиться к населению вызывают недоверие со стороны общественности.

Как напоминает Счётная палата в своём последнем отчёте от ноября 2020 года, во Франции насчитывается 93 тыс. государственных органов (правительство, Фонд социального страхования, органы местного самоуправления), которые могут тратить бюджет страны. Для сравнения, в Германии их только 15 тыс. «Существует организационная проблема: госаппарат делает слишком много вещей, потому что французы этого требуют. Как только появляется какая-либо проблема, необходимы новые нормативные акты», — предполагает бывший советник-мэтр Счётной палаты и основатель аналитического сайта Fipeco Франсуа Экаль.

По мнению эксперта, во Франции слишком вертикальная организация министерств: министры дают указания ответственным за программы, которые в свою очередь передают денежные средства ответственным на местах. В то же время на местном уровне префекты подчиняются МВД. Минфин считает такую систему более эффективной, однако, как подчёркивает Экаль, «единственным решением была бы настоящая децентрализация».

Со своей стороны мэры и органы местного самоуправления жалуются на заносчивость высокопоставленных чиновников, которые их презирают, хотя сейчас должен превалировать «священный союз». «Если бы правительство нам доверяло, у нас бы была работающая система вакцинации, — жалуется глава регионального совета Нормандии Эрве Морен. — Мы привыкли это делать, у нас есть местные жители, школы, транспортные средства и возможности для рекордной мобилизации! Однако правительство смотрит на нас и спрашивает: «Кто эти деревенщины?» В среду председатель Сената Жерар Ларше согласился с таким мнением в Twitter и признал, что правительство «не может вести кампанию по вакцинации, не опираясь на органы местного самоуправления». Политик также указал, что настало время «покончить со слишком неповоротливой бюрократией в нашей стране».

Глава Национального совета по оценке норм Ален Ламбер считает, что такое недоверие со стороны центральной власти и внимательность к деталям парадоксальным образом усилились благодаря различным законам о децентрализации. Став вместо исполнителя только консультантом, правительство компенсировало потерю власти гиперконтролем. «Это как если бы генерал армии описывал шаг за шагом действия, которые должны сделать солдаты для победы в войне. Мы на санитарной войне, это невозможно!» — объясняет эксперт.

По словам директора Ассоциации больниц Парижа Мартина Хирша, выделять совокупность управленцев как «корень зла» — это «ошибочное умозаключение». Он называет себя «главным бюрократом» и не отрицает громоздкость бюрократической машины, которая мешает системе здравоохранения и в целом функционированию государства, однако не возлагает на неё ответственность за задержки в вакцинации. Хирш напомнил, что медслужбы строго следовали предписаниям правительства: сначала прививали дома престарелых, а с нового года добавили медперсонал старше 50 лет.

Глава Ассоциации парижских больниц раздражённо пояснил, что в региональных агентствах по здравоохранению и Минздраве люди день и ночь работают на пределе возможностей, а про них говорят: «Кто эти бюрократы, которые на всех плевали?» Хирш понимает недовольство от неповоротливости системы здравоохранения, но подчёркивает, что в других странах они работают не лучше. Что касается 45-страничного руководства, то оно является не плодом «больной фантазии какого-то бюрократа», а результатом нескольких месяцев обсуждений с врачами и специалистами Минздрава.

В связи с этим для многих «гнев» Эммануэля Макрона в отношении вялых действий правительства принимает вид немного нечестной игры. «Разве до того, как разразились споры, глава государства не одобрил и глазом не моргнув стратегию по вакцинации?» — вопрошает французская газета. Президент, сделавший одной из своих приоритетных задач реформу правительства, с трудом может скрыть собственный провал в этой области. Комитет политических действий, в 2017 году с большой помпой начавший свою работу над реформой госслужбы и сокращением растрат, ничего не добился за это время.

«Для Эммануэля Макрона это час истины, — считает политолог Жером Фурке. — Первый карантин стал большим краш-тестом для государственного аппарата, и за исключением экономической помощи результат был неубедительный». Он напомнил об испортившихся на государственных складах масках и медсёстрах, которые изготовляли халаты из мусорных мешков. «Второй краш-тест — с вакцинами, и он ещё более катастрофичный», — анализирует эксперт.

Генеральный директор Французского института общественного мнения (IFOP) Фредерик Даби высказывает опасения в резком изменении общественного мнения: он считает, что после девяти месяцев кризиса не получится обвинить во всём перешедшую по наследству французскую бюрократию. По его словам, для Франции возможность европейских стран сравнить свои стратегии по вакцинированию является разрушительной, потому что она сильно отстаёт от других. Специалист отмечает, что на фоне подозрений в некомпетентности власти общество может задуматься о её смене для скорейшего исправления ситуации, пишет Le Monde.