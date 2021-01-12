Euronews: Европа вошла в новый год с новой волной пандемии COVID-19

В странах Европы продолжается вторая волна пандемии коронавируса. В Швеции зафиксирован стремительный рост показателей смертности, Франция вводит более жёсткие ограничения и удлиняет комендатский час. А в Чехии недовольные жители протестуют в центре столицы против затянувшегося карантина, передаёт Euronews.

В ФРГ микробиологами из университета Тюбингена был обнаружен фермент, без которого коронавирус не может мультиплицироваться. В случае если будет установлен способ подавить действие этого фермента, то это открытие — один из путей в разработке противовирусных препаратов.



Летальным исходом заболевание, вызванное SARS-CoV-2, закончилось для более чем 41 тысячи жителей Германии. Рост числа заражённых не снижается.



АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер ФРГ: Начало года мы все встречаем со смешанными эмоциями. Мы надеемся, что постепенно мы возьмём эпидемию под контроль, тем самым вернув себе свободу. Но с другой стороны, мы все — свидетели второй волны заражений. И следующие зимние недели станут самыми сложными на протяжении всей пандемии.



В Швеции — стремительный рост числа смертей, связанных с COVID-19. В ЕС королевство входит в первую десятку стран по количеству летальных исходов на миллион человек. С нынешней недели у властей появилась возможность вводить существенные ограничительные меры на законодательном уровне, соответствующий документ парламент принял в пятницу.



Во Франции комендантский час удлинён уже в 25 департаментах. Правительство пытается избежать третьего локдауна. Но по мнению председателя Научного совета, на основе рекомендаций которого Макрон и Кастекс вводят ограничения, эта мера неизбежна.



Сложная ситуация в Марселе, где был обнаружен семейный очаг заражения новым штаммом, вывезенным из Соединённого Королевства.



МИШЕЛЬ РУБИРОЛА, заммэра Марселя: Семейные торжества, вирусоноситель приехал из Британии. Все собрались, и все заразились.



В столице Чехии недовольные ограничениями собрались в Пражском граде под лозунгами «Чехия должна открыться».



ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Они крадут наши жизни! Они диктуют нам, что мы делать можем, а что не можем. И мы им этого не позволим!



Карантин в Чехии действует с 22 октября. Седьмого января правительство объявило о его продлении еще на 14 дней, минимум до 22 января.



Дата выхода в эфир 11 января 2021 года.