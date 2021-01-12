Euronews: Европа вошла в новый год с новой волной пандемии COVID-19

В странах Европы продолжается вторая волна пандемии коронавируса. В Швеции зафиксирован стремительный рост показателей смертности, Франция вводит более жёсткие ограничения и удлиняет комендатский час. А в Чехии недовольные жители протестуют в центре столицы против затянувшегося карантина, передаёт Euronews.
В ФРГ микробиологами из университета Тюбингена был обнаружен фермент, без которого коронавирус не может мультиплицироваться. В случае если будет установлен способ подавить действие этого фермента, то это открытие — один из путей в разработке противовирусных препаратов.
Летальным исходом заболевание, вызванное SARS-CoV-2, закончилось для более чем 41 тысячи жителей Германии. Рост числа заражённых не снижается.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер ФРГ: Начало года мы все встречаем со смешанными эмоциями. Мы надеемся, что постепенно мы возьмём эпидемию под контроль, тем самым вернув себе свободу. Но с другой стороны, мы все — свидетели второй волны заражений. И следующие зимние недели станут самыми сложными на протяжении всей пандемии.
В Швеции — стремительный рост числа смертей, связанных с COVID-19. В ЕС королевство входит в первую десятку стран по количеству летальных исходов на миллион человек. С нынешней недели у властей появилась возможность вводить существенные ограничительные меры на законодательном уровне, соответствующий документ парламент принял в пятницу.
Во Франции комендантский час удлинён уже в 25 департаментах. Правительство пытается избежать третьего локдауна. Но по мнению председателя Научного совета, на основе рекомендаций которого Макрон и Кастекс вводят ограничения, эта мера неизбежна.
Сложная ситуация в Марселе, где был обнаружен семейный очаг заражения новым штаммом, вывезенным из Соединённого Королевства.
МИШЕЛЬ РУБИРОЛА, заммэра Марселя: Семейные торжества, вирусоноситель приехал из Британии. Все собрались, и все заразились.
В столице Чехии недовольные ограничениями собрались в Пражском граде под лозунгами «Чехия должна открыться».
ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Они крадут наши жизни! Они диктуют нам, что мы делать можем, а что не можем. И мы им этого не позволим!
Карантин в Чехии действует с 22 октября. Седьмого января правительство объявило о его продлении еще на 14 дней, минимум до 22 января.
Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что меры профилактики, которые действуют в России, помогут не допустить распространения «британского» штамма COVID-19.
Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников прокуратуры заявил о необходимости наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жёстко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета.
Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад, в котором сообщается, что российские спецслужбы из-за «трудностей с набором персонала» якобы пользуются услугами хакеров и закупают вредоносные программы. Об этом говорится в справке американских аналитиков о кибернетических подразделениях России. С документом ознакомился RT.
Начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Пётр Городов заявил, что около 200 фигурантов уголовных дел скрываются в США, добиться их экстрадиции в Россию не удаётся из-за отсутствия двустороннего договора о выдаче.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает усилия по возвращению США к работе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг Ирана.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что руководство Кубы считает лицемерным решение США включить республику в список государств, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку международному терроризму.
Обнаруженный в Японии штамм коронавируса пока не сделал инфекцию более агрессивной, однако чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые его варианты, заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после встречи с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской заявил, что литовские власти готовы при согласии белорусской стороны изменить название Белоруссии в официальном обороте.