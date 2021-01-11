FAZ: «удалёнка» в школах обостряет социальное неравенство в Германии

Дистанционный формат обучения ставит в невыгодное положение в первую очередь детей из социально незащищённых семей, передаёт Frankfurter Allgemeine. Например, в неполных многодетных семьях родители оказываются не в состоянии помочь детям с домашними заданиями, а связаться со школьными учителями сейчас почти невозможно. Это значительно влияет на будущее учеников — начиная с освоения текущей программы и заканчивая результатами выпускных экзаменов — и усиливает социальное неравенство.

Поскольку из-за пандемии коронавируса все школы закрыты, по утрам в берлинском Хеллерсдорфе (район на восточной окраине Берлина. — ИноТВ) с учёбой двум школьницам помогает их прадед. Герд Кумбьер делает всё возможное.

ГЕРД КУМБЬЕР, прадед школьниц: С домашними заданиями и арифметическими задачами мне сначала приходится повозиться, уловить, как они вообще решаются. И после того, как я сам пойму решение, я должен ещё объяснить его внучкам. Конечно, это немного сложно, но мы с этим справляемся.

ШКОЛЬНИЦА: С прадедушкой намного хуже, чем с учителем.

КОРРЕСПОНДЕНТ: А что учитель делает лучше?

ШКОЛЬНИЦА: Он строже.

Хотя кое-что могло бы проходить и получше, Лайле и Мелании повезло, что им помогает прадедушка. В настоящий момент многие дети в значительной степени предоставлены сами себе, уверен Бернд Зиггельков, участник проекта помощи детям «die Arche» («Ковчег». — ИноТВ).

БЕРНД ЗИГГЕЛЬКОВ, проект «die Arche»: У нас много родителей-одиночек с тремя — четырьмя детьми, которые не имеют возможности заниматься со всеми, поскольку дети из-за возраста посещают разные классы. Они зачастую очень перегружены. Кроме того, у детей нет контактных лиц в школе, потому что они просто не могут связаться с учителем и попросить о помощи, поскольку у учителя в одном классе 25 учеников, он не может позволить себе этого вообще.

В берлинском Хеллерсдорфе функционирование «die Arche» в нормальном режиме в настоящее время невозможно из-за пандемии. Поэтому помощь с домашними заданиями оказывается цифровым способом. В конечном счёте, проигравшие — это дети, которых никто не поддерживает дома.

МАРСЕЛЬ ХЕЛЬБИГ, Берлинский научный центр социальных исследований: Дети из социально незащищённых семей, однако, всегда ходили в школу. Те, кто имеет не лучшие образовательные возможности. Теперь это обостряется по всем возможным пунктам: от развития компетенций и перехода в средние классы до возможности успешного окончания школы, сдачи выпускных экзаменов, вероятности остаться на второй год и так далее. Таким образом, теперь все эти аспекты станут ещё более трудноосуществимыми и ещё больше усилят социальное неравенство в области образования в Германии.

Берлин является единственной федеральной землёй Германии, где уже с середины января ученики младших и средних классов начнут постепенно возвращаться в школы.