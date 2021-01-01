Welt: привилегии для вакцинированных грозят Германии классовым расколом

В Германии идут горячие дебаты о возможности снятия карантинных ограничений с тех, кто уже привился от коронавируса, сообщает Welt. Им разрешат летать на самолётах, посещать стадионы, но многие эксперты опасаются последствий такого решения. Оно может привести к возникновению в стране двухклассового общества, в котором людей будут разделять по особенностям их здоровья.

Авиакомпании, которые перевозят только вакцинированных. Стадионы, на которые пускают только фанатов с иммунитетом. Дебаты о том, стоит ли снять коронавирусные ограничения с людей, которые уже привились, становятся всё горячее.

КРИСТИНА АШЕНБЕРГ-ДУГНУС, эксперт по вопросам политики здравоохранения из фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП): В этой ситуации нужно задаться вопросом: «Зачем нужно ограничивать личную свободу, если в этом нет необходимости».

Один лишь термин «привилегия» искажает фактическую ситуацию, говорят специалисты в области конституционного права. По их словам, речь идёт о возвращении базовых конституционных прав. Бывший президент Федерального конституционного суда считает: «Как только станет точно известно, что от вакцинированных больше не исходит угроза заражения, то с точки зрения закона нет никаких оснований ограничивать людей в их конституционных правах».

Пока что правительство отказывается разделять людей на вакцинированных и не вакцинированных, аргументируя это необходимостью проявить солидарность к тем, кто ещё не привился. Однако министр здравоохранения недавно объяснил, что, хотя он и выступает против привилегий, но не исключает возможности их введения.

ЙЕНС ШПАН, министр здравоохранения Германии: Исходя из того, что мне известно о юриспруденции, когда вы говорите, что хотите впускать к себе только тех, кто сделал вакцины, то с точки зрения гражданского права это возможно.

Потому что любой владелец кинотеатра, ресторана или стадиона может выбирать клиентов. Если запретить этим частным предприятиям обслуживать не вакцинированных посетителей, это станет нарушением конституции. Государство должно задаться вопросом: «В чём главная цель?»

ФОЛЬКЕР БЁМЕ-НЕСЛЕР, специалист в области конституционного права: Государство должно предотвратить, чтобы происходила дискриминация и стигматизация. И это аргумент в пользу того, чтобы ограничить свободу предприятий, ресторанов и прочих заведений для того, чтобы не допустить возникновения двухклассового общества, в котором людей будут разделять по состоянию их здоровья.

До сих пор есть только одна вакцина, без которой не оказываются определённые услуги, а именно против кори. За детьми ухаживают и учат только при соблюдении необходимой иммунизации. Уже сейчас ясно, что в парламенте будет много обсуждений по поводу того, как избежать в ближайшие месяцы неравенства в том, что касается вакцин.

Дата выхода в эфир 31 декабря 2020 года.