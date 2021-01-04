Welt: год экономических разочарований — продление локдауна грозит Германии волной банкротства

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Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 652 тысячи
В Москве врачи за время эпидемии вылечили от коронавирусной инфекции COVID-19 более 652 тыс. человек.
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В сборной Франции по лыжным гонкам на «Тур де Ски» выявлен коронавирус
Член сборной Франции по лыжным гонкам сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции во время многодневной гонки «Тур де Ски».
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Белый дом заявил о планируемом «победном митинге» Трампа в Джорджии
В Белом доме заявили, что американский президент Дональд Трамп планирует провести «победный митинг» во время своего визита в штат Джорджия.
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Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки выросло на 21 154
В России за сутки вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 21 154 пациента. Всего в стране за время пандемии выписаны 2 640 036 человек.
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За сутки в России умерли 482 пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались 482 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 достигло 58 988.
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В России за сутки выявили 23 351 случай коронавируса
За сутки в России выявили 23 351 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 260 138 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
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РУСАДА проведёт расследование массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки»
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено провести расследование по факту массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки» после прибытия допинг-офицеров.
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На Украине выявили 4158 случаев коронавируса за сутки
На Украине зафиксировали 4158 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Общее число случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 1 078 251.
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TMZ: умерла американская актриса Таня Робертс
Американская актриса и модель Таня Робертс скончалась в возрасте 65 лет. Об этом информирует портал TMZ.
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Ларионов не говорил о судействе с хоккеистами молодёжной сборной России перед полуфиналом МЧМ
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поделился ожиданиями от судейства полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной Канады.
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Ларионов: сборная России горит желанием взять реванш у Канады за прошлогодний финал МЧМ
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что его подопечные хотят взять реванш у сборной Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне за поражение в финале прошлогоднего розыгрыша турнира.
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Ларионов заявил, что вопрос участия Чинахова в полуфинале МЧМ остаётся открытым
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов рассказал, что вопрос участия форварда Егора Чинахова в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной Канады остаётся открытым.
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Пиротехники МЧС России разминируют территорию Агдамского района
Пиротехники МЧС России проведут разминирование территории подконтрольного Азербайджану Агдамского района в Нагорном Карабахе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Хоккеист молодёжной сборной Канады: россияне дорожат шайбой, не отдают её просто так
Защитник молодёжной сборной Канады Джейми Дрисдейл поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной России.
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Туриньи: эмоции из прошлого финала МЧМ с Россией не обязательно перенесутся на нынешний полуфинал
Главный тренер молодёжной сборной Канады Андре Туриньи высказал мнение о предстоящем матче со сборной России в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне.
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Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Тренер сборной Канады: российская команда при Ларионове и при Брагине — это день и ночь
Главный тренер молодёжной сборной Канады Андре Туриньи поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной России.
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Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию
Вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу РБК заявил, что поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты могут начаться в 2021 году.
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В России планируют создать беспилотный трамвай в 2022 году
Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в «Роскосмос», планирует создать беспилотный трамвай в 2022 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Романа Новикова.
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Брызгалов не считает, что канадские арбитры будут подсуживать своей сборной в полуфинале МЧМ
Известный российский голкипер и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне между сборными России и Канады.
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Хоккеист Кирсанов: от сборной Канады можно ожидать чего угодно
Защитник молодёжной сборной России Кирилл Кирсанов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной Канады.
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Новак заявил, что проект «Северный поток — 2» будет реализован
Вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу РБК выразил уверенность, что проект «Северный поток — 2» будет реализован с учётом поддержки со стороны европейских стран и компаний.
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СМИ: В клубе НБА «Клипперс» выявлена вспышка коронавируса
В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» произошла вспышка коронавирусной инфекции.
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Прокуроры добились выплат российским медикам на сумму 1,9 млрд рублей
Прокуроры за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 добились, чтобы медработникам были выплачены задержанные или не начисленные им стимулирующие выплаты на общую сумму 1,9 млрд рублей.
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Чинахов рассказал, что пока не знает, сыграет ли он в полуфинале МЧМ с Канадой
Нападающий молодёжной сборной России Егор Чинахов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной Канады.
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В Черноморском флоте рассказали о проведённых в 2020 году стрельбах
Черноморский флот в 2020 году провёл в два раза больше ракетных стрельб, чем в 2019 году. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота.
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Ларионов: по Аскарову вопросов вообще нет никаких
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов высказал мнение об игре голкипера команды Ярослава Аскарова.
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В Индии за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса
В Индии за сутки выявили 16 504 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 10 340 469.
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Ларионов заявил, что сборная России готова быть андердогом полуфинала МЧМ с Канадой
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной Канады.
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Во Владимирской области произошёл крупный пожар в жилом доме
Во Владимирской области в городе Собинка в жилом доме произошёл крупный пожар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Мемфис Гризлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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62 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Портленд» в матче НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Поисковая операция в районе крушения судна «Онега» завершена
Росморречфлот сообщил, что поисково-спасательная операция в районе крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море завершена, тела погибших не обнаружены.
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Миротворцы обезвредили в Карабахе около 19 тысяч взрывоопасных предметов
Российские инженерные подразделения с начала работы в Нагорном Карабахе разминировали более 414 га земли и обезвредили около 19 тыс. взрывоопасных предметов.
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Власти Японии готовятся начать вакцинацию населения до 20 февраля
Премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что руководство Японии рассчитывает приступить к вакцинации населения страны от нового коронавируса до 20 февраля.
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Вступил в силу приказ о перечне обязательных ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку официально исключён из списка обязательных. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Украинские медики оценили заявление властей о «Спутнике V»
Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко оценил слова главного санитарного врача Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».
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Психолог назвала причины отказа праздновать Новый год
Психолог Наталья Варская в беседе с RT назвала основные причины, по которым люди могут принимать решение отказаться от празднования Нового года.
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Инфекционист назвала сроки улучшения ситуации с коронавирусом
Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист российского Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова заявила, что ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить в 2022 году.
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Пентагон собирается закупить ПО для мониторинга СМИ на Украине
Министерство обороны США планирует поставлять Украине программное обеспечение новостного агрегатора для мониторинга СМИ, в том числе новостных источников и социальных сетей. Ведомство опубликовало запрос о ценах на закупку оборудования. С документом ознакомился RT.
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При пожаре в Минусинске погибли три человека
Возгорание произошло в частном жилом доме в городе Минусинске Красноярского края, погибли три человека.
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Премьер Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о намерении развивать отношения с Россией и другими соседними странами.
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В Пентагоне заявили, что США после угроз Ирана оставили в регионе авианосец «Нимиц»
Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер заявил, что США после угроз Ирана оставили в регионе авианосец «Нимиц».
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В Аргентине за сутки выявили более 5,8 тысячи случаев инфицирования коронавирусом
Аргентинские медики выявили за сутки 5884 новых случая инфицирования коронавирусом. Как сообщило Министерство здравоохранения республики, общее число заболевших составило 1 640 718.
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В России в 2021 году появится база данных злостных нарушителей ПДД
МВД России в ближайшее время запустит в интернете базу данных о злостных нарушителях правил дорожного движения.
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Байден пообещал сотрудничать с Пелоси в решении проблем США
Избранный президент США Джозеф Байден пообещал всесторонне сотрудничать с Нэнси Пелоси, которая вновь избралась спикером палаты представителей.
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Более 30 человек задержаны в Ливане за стрельбу в новогоднюю ночь
Более 30 человек задержаны за стрельбу в новогоднюю ночь в Ливане, в результате которой пострадали люди и были повреждены три самолёта.
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Число случаев коронавируса в мире превысило 85 млн
Число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в мире превысило отметку в 85 млн.
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Российские инструкторы провели тренировки с сирийскими военнослужащими
Российские военные специалисты провели с сирийскими военнослужащими в провинции Алеппо практические занятия.
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Врачи рассказали об условиях ношения масок в мороз
Менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно, а каждые 30 минут следует давать лицу дышать, чтобы избежать проблем с кожей. Носить маску на улице нужно только при нахождении среди большого числа людей, в остальных случаях можно обойтись без неё.