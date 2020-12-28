Bild: Германия в борьбе с пандемией — от всеобщего примера до «проблемного ребёнка»

В ходе первой волны коронавируса Германия считалась примером в борьбе с пандемией, пишет Bild. Однако теперь ситуация резко переменилась: ФРГ вышла на первое место среди крупных европейских стран по уровню заражений и на третье место по смертности. По мнению издания, одна из причин заключается в позднем введении жёсткого карантина.
Напротяжении многих месяцев Германия считалась примером в борьбе с пандемией коронавируса, пишет Bild: в стране был не самый высокий уровень заражений и низкая смертность. Однако, согласно данным университета Джона Хопкинса, сейчас ситуация резко переменилась.
На данный момент Германия лидирует по уровню заражений среди пяти крупнейших европейских стран, сообщает издание. Более того, ФРГ вышла не третье место по смертности среди крупных стран ЕС.
Как отмечает Bild, во время второй волны многие европейские страны быстро ввели жёсткий карантин. Германия же с ноября проживала в условиях «мягкого» карантина: с его помощью удалось остановить экспоненциальный рост, но число заражений продолжало возрастать. В итоге в конце декабря был введён жёсткий карантин. Таким образом, из всеобщего примера, ФРГ стала «проблемным ребёнком».
В минувшую субботу в Германии было зафиксировано 14 455 новых случаев заражения коронавирусом. Впрочем, как отмечает Bild, данные, полученные в выходные дни, не столь репрезентабельны. Несколькими днями раннее ФРГ обновляла максимумы по уровню заражений, превышавшему 30 тыс. новых случаев в день.
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