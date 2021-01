Independent: удручающе неадекватны — продуктовые наборы для малообеспеченных школьников шокировали британцев

Министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон находится под давлением призывов улучшить стандарты бесплатного питания, предоставляемого школьникам во время карантина, пишет The Independent. Как напоминает газета, ранее правительство признало, что продовольственные пайки, выдаваемые некоторым неблагополучным семьям, были «совершенно неприемлемого» содержания.



Возмущение последовало после того, как родители опубликовали в социальных сетях фотографии пайков, якобы стоимостью £30, которые должны были обеспечить обеды школьников на две недели, однако на деле представляли собой всего лишь несколько банок консервов, ломтиков сыра и овощей.



Футболист и участник кампании по борьбе с бедностью Маркус Рашфорд назвал эти продовольственные корзины «недостаточно хорошими» и призвал министров стараться лучше ради детей, которые не могут получить свое обычное бесплатное школьное питание из-за карантина. Лидер лейбористов Кир Стармер назвал содержимое посылок «удручающе неадекватным». Профсоюзы учителей, в свою очередь, заявили, что Уильямсон должен добиться прогресса по введению обещанной национальной системы ваучеров, которая позволила бы родителям делать собственные закупки продовольствия.



Министр по делам детей Вики Форд заявила руководителям компании по поставке продуктовых наборов Chartwells, что семьям не следует предлагать пайки, пободные увиденным на фотографиях, ставших вирусными вирусными после их публикации вечером в понедельник. На одной из таких фотографмй была изображена продуктовая корзина стоимостью £30, предназначенная для приготовления 10 обедов, которая состояла из буханки нарезанного хлеба, банки фасоли, нескольких ломтиков сыроа, двух бананов, двух морковок, трех яблок, двух картофелин, помидора, двух пирожных, трех питьевых йогуртов и небольшой пачки макарон.



Женщина, ко торой был предложен этот набор заметила, что его содержимое обошлось бы ей в £5,22 в местном супермаркете. «Если бы я ходила по магазинам, то могла бы купить кучу овощей за 30 фунтов. Куда делись остальные деньги?» — поинтересовалась она. На других фотографиях с изображением пайков от разных компаний, можно было увидеть , к примеру, предложенные одной семье четверть луковицы, половину помидора и огрызок моркови.

