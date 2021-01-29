Le Figaro: ограничения «по желанию» — французы поддерживают более мягкий третий карантин

Французы поддерживают возможное введение третьего карантина, однако возражают против связанных с ним ограничений — закрытия непродуктовых магазинов и школ, сообщает Le Figaro со ссылкой на опрос Odoxa Backbone Consulting. Результаты исследования говорят о странном парадоксе: четверть опрошенных, которые высказались за новый карантин, не намерены его соблюдать.

Спустя почти год после начала эпидемии COVID-19 настроения французов полны парадоксов: хотя большинство не возражает против введения третьего карантина, его видят более «лёгким» — без закрытия школ и магазинов, приводит Le Figaro результаты опроса Odoxa Backbone Consulting.

Несмотря на опасения правительства, 62% жителей Франции по крайней мере на словах выступают за новый карантин, рассказывает французская газета. Более того, 70% опрошенных даже высказались за его скорейшее введение для лучшей борьбы с распространением вируса и его британского и южноафриканского вариантов. Однако, несмотря на поддержку более строгого подхода, французы хотят, чтобы карантин был мягким, а не «жёстким», как выразился официальный представитель правительства в среду. Так, только 14% участников опроса готовы снова пойти на ограничения, тогда как 69% из них скорее склоняются к карантину «по желанию».

В статье подчёркивается, что самую негативную реакцию вызывает закрытие непродовольственных магазинов (64%) и образовательных учреждений (60%). При этом более половины французов поддерживают запрет на перемещения между департаментами, несмотря на приближающиеся школьные каникулы в феврале. В связи с этим значительная часть населения (43%) уже решила не подчиняться ограничениям — особенно сильно такие настроения проявляются в возрастных группах от 18 до 24 лет (66%) и от 25 до 34 лет (58%). Отсюда, указывает издание, вытекает парадокс: четверть французов, поддерживающих карантин, не намерены его соблюдать. Такое неподчинение может проявиться как в «нескольких отклонениях», так и в полном отказе от ограничений. Около 2% опрошенных собираются выразить свою позицию — в соцсетях или на демонстрациях.

Такое смешанное отношение французов к карантину частично объясняется их критическим взглядом на то, как правительство справляется с кризисом. По мнению общественности, ни один политик не оказался на высоте, кроме министра экономики, финансов и восстановления Брюно Ле Мэра, чьей деятельностью довольны 46% населения. Он на 8 пунктов опережает Эммануэля Макрона и министра здравоохранения Оливье Верана, а замыкает рейтинг премьер-министр Жан Кастекс: его действия удовлетворили лишь 34% опрошенных, пишет Le Figaro.