France 24: половина французов не поддерживает возможное возобновление карантина

Каждый второй житель Франции не одобряет возможное введение третьего карантина: многие считают, что он только усугубит экономический кризис в стране, передаёт France 24. В соцсетях растёт недовольство ограничительными мерами, а торговцы ждут решения правительства, чтобы определиться с условиями работы в феврале.

Над Францией навис третий карантин — некоторые считают его излишним.

ПРОХОЖАЯ: Меня это достало, вот правда. Работаешь, потом возвращаешься домой, а потом работаешь и снова возвращаешься домой, но кроме этого жизни нет.

ДРУГАЯ ПРОХОЖАЯ: Я считаю, что лекарство хуже болезни, когда видишь, к какой катастрофе это привело.

Это предположение о возвращении жизни под колпаком не обрадовало студентов.

СТУДЕНТКА: И так существует страх не найти работу, потому что даже с помощью через неделю мы до сих пор в поиске работы.

СТУДЕНТ: Мы уже в сильном стрессе. И не можем больше терпеть.

ДРУГАЯ СТУДЕНТКА: Я бы предпочла, чтобы ввели строгий карантин на продолжительное время для всех, а потом мы бы быстро перешли на что-нибудь другое.

Для этих шофёров такси такое решение больно бьёт по кошельку и настроению.

ТАКСИСТ: Я очень обеспокоен. Очень.

ДРУГОЙ ТАКСИСТ: Особенно (пугает. — ИноТВ) потеря перспектив. Если это продолжится, то никогда не кончится.

Каждый второй француз не поддерживает новый карантин, а в соцсетях растёт недовольство. Под хэштегом #JeNeMeConfineraiPas («Я не уйду на карантин») пишут: «Я не должен получать разрешение выходить на улицу, когда мне хочется»…

PSYAUJOURD’HUI: #JeNeMeConfineraiPas Я не должен получать разрешение выходить на улицу, когда мне хочется. Свобода уходить и приходить является первостепенным фундаментальным правом, эти меры абсурдны, а требования — парадоксальны. Я отказываюсь, чтобы другие думали за меня и решали, что «хорошо» для меня.

…«Первого февраля я пойду в ресторан».

Эта флористка недавно снова открыла свой магазин. К боязни вируса добавляется неуверенность: сможет ли она работать в День святого Валентина?

ФЛОРИСТКА: Мы заказываем розы, и так как мы не знаем, как будем работать, мы бы хотели определиться и узнать, как это будет: онлайн-заказы, мы сможем или не сможем открыться, сможем доставлять заказы или нет…

Следя одним глазом за эпидемией, а другим — за настроением французов, президент должен в ближайшие дни высказаться о возможном введении нового карантина.