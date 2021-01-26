Le Figaro: «Сопротивление» эпохи ковида — французские рестораторы открывают заведения наперекор властям

Многие французы ежедневно посещают «подпольные рестораны», продолжающие принимать посетителей, несмотря на запреты властей, сообщает Le Figaro. Как отмечают источники издания, владельцы заведений чаще всего идут на нарушение закона не из-за прибыли, а ради сохранения связи с постоянными клиентами и поддержания боевого духа. Однако есть и те, для кого работа в период тотального закрытия равноценна выражению своей гражданской позиции, пишет газета.

На своей странице Facebook Жерар (имя изменено) не осторожничает: фотография изображает его сидящим в ресторане в окружении друзей в январе, когда все заведения общественного питания во Франции официально были закрыты, пишет Le Figaro. «Старики оказывают сопротивление. И это ещё не конец», — предупреждает пенсионер.

Как и Жерар, многие французы с момента установления повторного карантина в конце октября ежедневно посещают знаменитые «подпольные рестораны», передаёт газета. Их работники тайно принимают нескольких клиентов, игнорируя запрет на обслуживание потребителей в помещении — рискованный шаг, о котором некоторые рестораторы согласились рассказать изданию.

Трудно сказать, о каком количестве заведений идёт речь, ведь рестораны, принимающие клиентов, делают это как можно незаметнее, однако если копнуть поглубже, примеров находится всё больше, а единичные случаи попадают в СМИ. Как правило, столы накрывают всего на несколько человек, уточняет знающий источник: не для того, чтобы покрыть убытки, а попросту чтобы «сохранить боевой дух». «В частности, речь идёт о ресторанах, которые готовят навынос и принимают на месте ещё несколько человек. Это только для приятелей», — добавляет собеседник газеты. «Те, кто это делает, принимают только постоянных клиентов, — подтверждает менеджер одного из заведений. — Они делают это не ради денег, а для того, чтобы найти хоть какое-то занятие, чтобы поддерживать связь со своими постоянными посетителями».

Тем не менее в сегодняшней обстановке заработать несколько купюр при случае также не помешает, отмечает издание. Так рассуждает и парижский ресторатор, держащий заведение в престижном районе столицы. Учитывая, что арендная плата обходится в €20 тыс., открыться для него — «это единственный способ выжить». «Либо так, либо закрытие», — признаётся он. Кроме того, заработанные деньги позволяют ему напрямую платить зарплату сотрудникам, учитывая, что компенсация частичной безработицы приходит с задержкой. Хозяин ресторана, который сначала принимал всего по несколько клиентов, видел, что его популярность растёт с каждой неделей, несмотря на комендантский час. Хотя в его заведении нет чётко определённого метода, позволяющего остаться незаметным, у него не было проблем с правоохранительными органами.

«Многие рестораторы принимают клиентов с опущенной решёткой», — подчёркивает другой парижский управляющий, который сам поступает так время от времени. «Это не то, что может спасти дело, но это позволяет рассказать о месте другим людям», — поясняет он. Цель в том, чтобы сохранить связь и подготовиться к долгожданному открытию. С точки зрения морали эти накрытые столы приносят пользу, поскольку трудно проводить месяцы в полном бездействии, добавляет собеседник газеты. Положение этого владельца заведения остаётся нестабильным. «Банки не играют в игры. Мой отказался предоставить мне отсрочку по кредиту, хотя я никогда его не подводил», — жалуется он. По словам ресторатора, если банки не пойдут на уступки, предоставляемая государством помощь окажется бесполезной, и в проигрыше окажутся и рестораторы, и правительство.

Как правило, нужными адресами обмениваются через мессенджеры, по телефону или передают из уст в уста. Недоверие господствует: всегда можно оказаться разоблачённым или замеченным полицейским патрулём. Сегодня среди профессионалов доминирует страх, отмечает газета. Управляющие не осмеливаются рассказывать о своей работе даже на условиях анонимности. В социальных сетях клиенты публично рассказывают о своём опыте, который иногда заканчивался плохо: «Мы сделали это один раз, и козёл-сосед донёс на нас», — возмущается Сильви (имя изменено).

Эти незаконные открытия также осуждаются другими представителями профессии, которые призывают строго соблюдать действующее законодательство. «Сегодня есть три типа рестораторов», — говорит Дэвид Зенуда, отвечающий за работу ночных заведений парижского региона в Профсоюзе профессий и предприятий гостиничной сферы. По его словам, подавляющее большинство заведений остаются закрытыми и живут за счёт государственных компенсаций, часть находится в трудном положении и боится окончательного закрытия, а третья, наиболее опасная группа, включает в себя «несгибаемых». Эта «радикальная фракция» хочет открыться, несмотря ни на что, и готова стать мучениками в борьбе с правительственными правилами. Недовольство даже заставляет некоторых стать участниками «акта восстания», запланированного на 1 февраля, и открыть в этот день свои рестораны, несмотря на запреты.

Тем временем, подобные действия могут обойтись довольно дорого, предупреждает газета. Ресторатору, решившему обслуживать клиентов на месте, грозит штраф, административное закрытие, которое вступит в силу с момента возобновления работы ресторанов, а также потеря всех государственных субсидий, на которые он имеет право во время кризиса. Клиентам также грозит минимальный штраф.

На деле, по свидетельствам очевидцев, правоохранительные органы на местах проявляют рассудительность, по большей части предупреждая рестораторов о недопустимости приёма клиентов в помещении, но не выписывая штрафов. «Мы сосредоточили внимание на подпольных вечеринках и общественных заведениях, которые представляют наибольший риск заражения, — тех, кто не уважает других и сознательно угрожает жизни людей», — отвечает представитель префектуры Буш-дю-Рон.

Для выполнения своей работы полицейские могут опираться на «предварительную разведывательную работу», проводимую, в частности, в социальных сетях, а патрули направляются на место при каждом сообщении от обеспокоенных соседей. В Буш-дю-Рон с 26 августа составлено 406 актов о «незаконном открытии» заведений, 179 из них — после 30 октября, когда был объявлен повторный карантин. В Париже префектура полиции сообщает о 207 составленных актах о незаконном открытии с ноября. До января в столице было зарегистрировано 14 административных закрытий баров и ресторанов.

Аналогичную работу ведут правоохранительные органы по всей Франции. И даже если не все незаконные заведения можно обнаружить, тем, кто попадается, приходится несладко, отмечает издание. «Своеобразная русская рулетка: победитель получает мало, в лучшем случае, выручку от продажи нескольких блюд и радость снова принимать клиентов в своём ресторане. Тот, кто проигрывает, тем временем, теряет всё», — заключает Le Figaro.