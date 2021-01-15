WP: Новая волна увольнений захлестнула ресторанный и гостиничный бизнес в США

В декабре прошлого года из-за новой вспышки коронавируса работу потеряли ещё полмиллиона американских сотрудников ресторанов и гостиниц, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, с начала пандемии сфера досуга и гостеприимства в стране потеряла 4 млн рабочих мест. Для отрасли, в которой до кризиса было занято 15 млн человек, и её работников это тяжелейший удар, подчёркивает газета.

Полмиллиона работников сферы досуга и гостеприимства в США потеряли работу в декабре прошлого года, и многие из них не знают, что делать дальше, пишет The Washington Post.

Джасмин Слейтер зарабатывала $600 в неделю, работая официанткой в семейном стейк-хаусе в Орландо — достаточно, чтобы оплачивать счета и содержать себя и двоих детей — до того, как пандемия оставила её без работы. После увольнения в марте 34-летняя женщина исчерпала свои сбережения, пытаясь выжить на пособие по безработице размером в $130 . На прошлой неделе она получила чек на $600, но потратила почти всё на оплату электроэнергии.

«Прошло уже 10 месяцев, но я все ещё потрясена, обескуражена, опустошена, — говорит Слейтер. — «Я потратила свои сбережения, я истратила все ресурсы — все это сейчас исчерпано. Счета накапливаются, и мои дети ждут от меня ответов, которые я не могу дать».

Как напоминает издание, пандемия коронавируса наносила удары по гостиничному бизнесу, туризму и розничной торговле с самого своего начала в марте, когда закрытия и ограничения, направленные на сдерживание вируса, стоили работы более, чем 520 тыс. американских работников сферы услуг. В прошлом месяце, на фоне всплеска случаев заболевания коронавирусом в сфере досуга и гостеприимства исчезли ещё 498 тыс. рабочих мест, сообщило в пятницу Министерство труда. Основную часть этих потерь (около 3/4) составили работники ресторанов и баров, среди которых непропорционально большую долю составляют женщины и представители этнических меньшинств. Общая занятость в этом секторе во время пандемии снизилась на 23% — сильнее, чем в других отраслях.

Хотя одобренный конгрессом в декабре пакет мер по борьбе с пандемией стоимостью $900 млрд возобновляет программу защиты зарплат и кредитов малому бизнесу, предусматривающую стимулы для удержания сотрудников и прощение долгов небольшим ресторанам, многие эксперты считают, что рестораны, бары, отели и туристические фирмы по-прежнему находятся под угрозой полного закрытия.

С марта 2020 года в стране закрылись коло 110 тыс. ресторанов и баров — то есть почти каждый шестой. Несмотря на то, что новый лидер сенатского большинства Чарльз Шумер и избранный президент Джо Байден выступают за прямую помощь заведениям общественного питания, для полумиллиона работников ресторанов и гостиничного бизнеса эта помощь может прийти слишком поздно, подчёркивает газета. За последнее время они побывали безработными, вновь занятыми и снова безработными. Им приходилось переключаться между обслуживанием только на вынос, работой при 50% заполняемости зала, затем при 25% заполняемости, а затем снова столкнуться с запретом на еду в помещении, причем правила часто разнились от города к городу.

«Мы столько раз поворачивались, что обернулись кругом», — говорит Эрик Кук, шеф-повар и владелец заведения Gris-Gris в Новом Орлеане. Малкольм Гарретт, повар в стейк-хаусе и казино в Новом Орлеане, потерял работу за день до Дня Благодарения после того, как был отправлен в неоплачиваемый отпуск в начале пандемии, а затем вернулся к работе в июне. Гарретт подал заявление на пособие по безработице в ноябре, но все ещё ждёт поступления денег. Всё это время он ходил на собеседования для устройства на новую работу, но не добился успеха, поскольку многие сети стремительно закрывают свои филиалы. «Я надеюсь, что моя безработица окончится прежде, чем я действительно впаду в отчаяние», — признался он.

По словам экономистов, с февраля в сфере досуга и гостеприимства исчезло 4 млн рабочих мест. Как подчёркивает газета, это «ошеломляющий удар» по отрасли, в которой когда-то работало 15 миллионов человек. Как подчёркивают экономисты, сокращение рабочих мест в сфере услуг также оказало воздействие на безработных из других сфер, которые могли бы найти работу в ресторанах, барах или развлекательных заведениях, чтобы свести концы с концами.

Тем временем, в таких городах, как Лас-Вегас, Орландо и Новый Орлеан, туризм и гостеприимство являются движущей силой, питающей экономику всего штата, напоминает издание. «В Новом Орлеане у нас есть только еда, музыка, культура. Это то, что поддерживает жизнь в городе и кормит штат», — считает Кук. Его ресторан сначала закрылся на несколько месяцев, затем снова открылся для еды на вынос, снова закрылся и сдавался для частных вечеринок. В минувшую пятницу Новый Орлеан вернулся к ограничениям «модифицированной первой фазы», а рестораны — к заполняемости на 25%.



В Тампе Мишель Купер вздохнула с облегчением, когда в конце мая парк Walt Disney World вызвал её обратно на работу в отдел бронирования после двухмесячного отпуска. Она работала дома до начала октября, а затем была уволена с работы, где она зарабатывала 15 долларов в час.



С тех пор 51-летней женщине было трудно найти удалённую работу в штате, который в значительной степени зависит от туризма. Купер, чья астма делает её более уязвимой к коронавирусу, боится брать офисную работу или работу в сфере розничной торговли, требующую тесного контакта с людьми. На данный момент у неё достаточно сбережений, чтобы поддерживать семью на плаву, но она беспокоится о том, что может произойти через месяц или два. Пособие по безработице во Флориде составляет максимум $275 в неделю, что, по ее словам, не покроет расходов на ежемесячную арендную плату.



После нескольких месяцев неопределённости некоторые работники сферы услуг рассматривают возможность окончательного ухода из отрасли. Майкл Мацусэ-Панзо, которого в апреле уволили с работы в отеле на острове Оаху, говорит, что подумывает о переезде на восточное побережье или поиске новой работы, если туристы не вернутся на остров в ближайшее время. «Мы так привыкли видеть шум и суету туризма, но теперь это похоже на город-призрак, — рассказывает 31-летний уроженец Гавайев. — Вы приходите на пляж Вайкики, а там нет ни машин, ни людей. Это почти пугает».



Хотя для многих американцев работа в ресторанной или гостиничной сфере часто становится источником первого заработка или стартом карьеры, другие посвящают этой отрасли всю свою жизнь, напоминает газета. Метт Дагган в ноябре потерял работу генерального директора сети высококлассных ресторанов Лос-Анджелеса после 31 года работы в отрасли. После того, как два из трёх ресторанов сети закрылись, штат компании сократился с 500 человек до шести, в число которых вошёл Дагган. Группа вложила средства в обустройство открытых террас, однако после того, как еда на открытом воздухе снова была запрещена, он также потерял работу.



«Мои финановые дела сейчас обстоят довольно мрачно, — признался Дагган. — Есть ли какая-то другая работа, где я мог бы применить свои навыки ресторанного дела? Стоит ли мне рискнуть и переехать в другой штат, где я смогу работать в ресторане? Общее влияние и продолжительность кризиса означают, что даже места, не подвергавшиеся таким ограничениям, выходят из бизнеса».

