France 24: студенты вышли на улицы Парижа с требованием вернуть очное обучение

Парижские студенты провели акцию протеста с требованием возобновить занятия в университетских аудиториях, ссылаясь на потерю мотивации, депрессию и финансовую нестабильность. Многих из них коронакризис заставил полностью пересмотреть свои планы и привёл к разочарованию в выбранной профессии, передаёт France 24.

Чувствуя себя одинокими и покинутыми, эти студенты в среду вышли в Париже на протест. Ссылаясь на потерянную мотивацию, депрессию и финансовую нестабильность из-за коронакризиса, они потребовали немедленного возвращения к очному обучению.

Многие говорят, что текущая ситуация подрывает их образование и толкает полностью пересмотреть свои планы. Эта студентка хочет изменить предмет изучения с истории искусства на японский язык.

ЛИДИЯ СМАДХИ, студентка, изучающая историю искусств: Я в полном тупике. Сидеть перед своими экранами и смотреть, как преподаватель рассказывает — это совсем не похоже на присутствие в классе.

Университеты, как этот в Сержи, готовятся к переизбытку тех, кто меняет свою специализацию.

СИДОНИ СОВЕ, консультант в университете Сержи: Мы действительно ожидаем скачок (меняющих специальность. — ИноТВ) из-за дистанционного обучения, который вызывает большую отчуждённость среди студентов.

Для многих студентов запланированного с 25 января возвращения первокурсников, разбитых на подгруппы, недостаточно. Они говорят, что ими пожертвовали — против такого обозначения выступает министр высшего образования.

ФРЕДЕРИК ВИДАЛЬ, министр высшего образования: Нам нужно дать надежду нашей молодёжи, нам нужно прекратить называть их принесённым в жертву поколением.

За последние недели несколько молодых людей во французских кампусах попытались покончить жизнь самоубийством. Вслед за этим объявили о предоставлении дополнительной помощи со стороны соцподдержки и психологов. Правительство хочет создать талоны на психологическую помощь для тех, кто хочет получить консультацию у собственного психолога. Студенческие союзы также требуют повышение стипендий и субсидий на жильё.