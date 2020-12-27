Handelsblatt: «принесённое в жертву поколение» — французская молодёжь страдает от последствий пандемии

Во французский лексикон вошло новое выражение — «принесённое в жертву поколение», сообщает Handelsblatt. Оно описывает молодых людей от 18 до 29 лет, которые из-за последствий пандемии коронавируса страдают от безработицы, бедности и депрессии. Им приходится бросать школу или прерывать высшее образование, чтобы обеспечить себя или свою семью, а после выпуска из университета их квалификация будет недостаточной, поскольку занятия проходят в онлайн-формате. Как утверждает издание, особенно остро проблемам подвержены молодые люди из небогатых семей.

Во Франции набирает популярность выражение «принесённое в жертву поколение». Оно обозначает молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, которые не могут найти работу из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Им приходится бросать школу, прерывать высшее образование или в течение почти года учится лишь дистанционно, передаёт Handelsblatt.

Экономисты опасаются, что через несколько лет учебные заведения покинут гораздо менее квалифицированные специалисты, чем того требует рынок. «Локдауны ухудшают успеваемость молодых французов в первую очередь из семей с низким уровнем дохода, богатые семьи в состоянии поддерживать свои детей», — утверждает экономист Эммануэль Ориоль из Тулузской школы экономики.

Опросы, проведённые среди молодых людей, показывают чрезвычайно контрастную картину. Девять из десяти опрошенных считают, что в ближайшие десятилетия им придётся работать для того, чтобы вернуть долги, взятые во время кризиса, восемь из десяти уверены, что у них не будет нормальной социальной жизни. При этом только чуть больше половины предполагают, что их можно отнести к «принесённому в жертву поколению». Ещё более парадоксально: более шести из десяти отмечают, что с оптимизмом смотрят в будущее.

Это, предполагает издание, демонстрирует, что выражение «принесённое в жертву поколение», вероятно, преувеличено. Речь идет не о целом поколении, но, вероятно, о многих из тех, кто в настоящий момент получает образование или впервые ищет работу. В зависимости от социального происхождения, образовательной программы и выбранной отрасли складывается разная картина.

По результатам исследования аналитического центра Cercle des économistes, примерно 20-30 процентов молодых людей страдают от депрессии из-за кризиса. Значительному числу пришлось обращаться в продовольственные банки, многим не хватало денег на жизнь, потому что они лишились подработок.

Многим студентам также приходилось преодолевать большие препятствия. Те, кто поступил в университет в этом году, так и не вписались в новую среду, не смогли впитать стиль работы, значительно отличающийся от школьного, или в конце концов просто познакомиться с сокурсниками: учебные занятия проходили в лучшем случае онлайн. С другой стороны, те, кто близок к окончанию университета, часто не могли пройти требуемую практику, потому что два локдауна сделали это практически невозможным, пишет Handelsblatt.

Однако Дени Ферран, глава Института экономических исследований Rexecode, не верит в «принесённое в жертву поколение». При этом он уверен, что несмотря на рекордный рост числа поступивших в высшие учебные заведения, качество обучения оставляет желать лучшего, поскольку оно проходит дистанционно. «Какую-нибудь работу в конце концов найдет почти каждый. Но из эмпирических исследований известно, что во многих случаях первое трудоустройство определяет ход всей карьеры, — утверждает эксперт. — Начальный уровень заработной платы чрезвычайно важен, но настоящая проблема состоит в том, что в последующие годы у молодёжи слишком мало возможностей её компенсировать, мы должны над этим работать, а не жалеть молодых людей и внушать им, что их участь предрешена».

Во Франции, считает Дени Ферран, существует проблема культуры управления: слишком мало внимания уделяется тому, чтобы обеспечить гражданам переход с низкооплачиваемых должностей на более высокооплачиваемые. «Непостижимо, что в нашей стране многие начинают с минимальной заработной платы и часто заканчивает свою карьеру минимальной заработной платой», — возмущается эксперт.

Условия рынка труда для начинающих специалистов ухудшились ещё до коронакризиса. По данным Handelsblatt, 25 процентов окончивших университет в 1992 году пять лет спустя работали на должностях ниже своей квалификации. В 2005 году эта доля увеличилась до 50 процентов.

Далеко не у всех французов, принадлежащих к «поколению ковида» будет более сложная профессиональная жизнь, чем у предыдущих поколений. Но перспективы жить беззаботной и полноценной жизнью определенно хуже. «Сегодня быть двадцатилетним непросто», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью. «За последние два года своего пребывания в должности он мог бы сделать что-то для того, чтобы стало проще», — сетует Handelsblatt.