JDD — о российской вакцине: сначала посмеивались, теперь покупают

Российскую вакцину от COVID-19 изначально в мире не хотели воспринимать всерьёз, но оказалось, что у неё высокая эффективность и несложные условия хранения, пишет Le Journal du Dimanche. Поэтому сейчас её заказали уже с полсотни стран, в том числе европейские государства.

Само название российской вакцины, «Спутник V», напоминает о холодной войне, пишет Le Journal du Dimanche. И с помощью этой вакцины Россия хочет показать всей планете, что она снова стала великой державой.

Когда вакцина появилась, Франция да и всё мировое сообщество стали выражать свои сомнения на её счёт. Но сейчас, спустя полгода, при эффективности более чем в 91% и неприхотливых условиях хранения российская вакцина всё реже вызывает шутки в свой адрес, пишет автор статьи. А учитывая сложности в поставках других вакцин, «Спутник V» для многих стал хорошим выходом.

Так, даже Ангела Меркель предложила Владимиру Путину совместное производство вакцины, если она будет одобрена Европейским лекарственным агентством. Россия подала заявку на регистрацию 20 января, первые данные исследований ожидают в феврале. Но Венгрия её уже одобрила и заказала у России в больших количествах.

Как уверяет Россия, с полсотни стран уже заказали её вакцину в размере 1,2 млрд доз. Среди них Иран, куда первую партию доставят в четверг, Алжир, где вакцинация уже началась, Индия, Венесуэла, Бразилия, Аргентина.

Но Россия не собирается на этом останавливаться. Вторая российская вакцина должна в ближайшие дни пойти в производство. В свою очередь, Центр имени Гамалеи обещает выпустить облегчённую вакцину, для которой нужно однократное введение, а также работает над ещё одним вариантом вакцины, пишет Le Journal du Dimanche.