NBC News: опасные штаммы коронавируса нашли уже в 33 штатах
Эксперты утверждают, что опасные разновидности COVID-19 могут привести к новому мощному всплеску количества заболеваний, причём это может произойти в течении ближайших нескольких недель.
МАЙКЛ ОСТЕРХОЛЬМ, директор Центра исследований и профилактики заразных заболеваний: Мы станем свидетелями событий, которых наша страна никогда до этого не видела.
Больше случаев заражения, госпитализаций и, вполне возможно, смертей из-за крайне высокой заразности штаммов — всё это коснулось уже, по крайней мере, 33 штатов, где обнаружили южноафриканский, бразильский и, возможно, более смертоносный британский штамм, который, как ожидается, к марту станет самым распространённым в США вариантом вируса.
МАЙКЛ ОСТЕРХОЛЬМ: У нас появляются люди, принявшие первую дозу вакцины. В частности, это лица старше 65 лет. Мы можем добиться очень многого в плане сокращения количества тяжёлых случаев заболевания и смертей.
Однако получение даже первой дозы, как оказалось, стало самой крупной проблемой по всей стране. Все 50 штатов отчитались о нехватке препаратов.
БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: От проблем с поставками страдают везде.
Проблемы с поставками усугубляются тяжёлыми погодными условиями, которые привели к отмене или задержке сеансов ввода вакцины по всему Северо-Востоку США.
БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО: Последнее к чему мы призываем наше старшее поколение в такую непогоду — так это выходить из домов.
В субботу крупнейший центр вакцинации в стране — стадион Доджер — был вынужден закрыться на час из-за того, что вход в него перекрыли протестующие из антипрививочного движения. Адам Майклсон был там вместе со своей 81-летней матерью, однако активисты не сумели их остановить.
АДАМ МАЙКЛСОН: Это та ещё нервотрёпка. Не нравятся вам вакцины — ладно. Но мешать прививаться другим людям — это маразм.
В то время как большая часть американцев ждёт своей очереди на прививку, длинные очереди и путаница только усиливают общее беспокойство и чувство тревоги.
ПРОХОЖИЙ: Нигде больше привиться нельзя. По телефону нет ответа. Как тут расслабишься.
Примерно с такой ситуацией столкнулись ветераны Хьюстона, однако за них вступилось Управление по делам бывших военнослужащих, что позволило ветеранам старше 75 лет встать в очередь.
ПРОХОЖИЙ: Ничего страшного в прививке не было. Надо просто не смотреть на иглу.
С нами на связь из Лос-Анджелеса выходит Меган. Как мы узнали, распоряжение Центров по контролю и профилактике заболеваний о режиме ношения масок в общественном транспорте вступает в силу завтра вечером, и теперь следить за его соблюдением будет Управление транспортной безопасности?
МЕГАН ФИТЦДЖЕРАЛЬД, NBC News: Да, Кейт. И.о. министра внутренней безопасности только что подписал документ о чрезвычайных мерах, который позволит агентам управления транспортной безопасности в аэропортах следить за тем, чтобы пассажиры надевали маски. Кейт?
Дата выхода в эфир 01 февраля 2021 года.
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