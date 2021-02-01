DM: «прививочный туризм», взятки и ложь — голливудская элита нарушает правила ради вакцины от коронавируса

Многие сверхбогатые представители «фабрики грёз» пытаются всячески обойти жёсткие правила получения прививки от COVID-19, действующие в Калифорнии. Они путешествуют в другие штаты на личных самолётах, идут на подкуп врачей и даже пытаются выдать себя за медработников, чтобы получить лекарство без очереди, сообщает Daily Mail.

Голливудские воротилы используют частные самолёты для перелётов на сотни миль, чтобы заполучить вакцину от коронавируса. Ради доступа к желанному препарату они даже пытаются давать взятки врачам, пишет Daily Mail.

Строгие правила в штате Калифорния, которые позволяют вакцинировать только лиц старше 65 лет и медицинских работников, привели к появлению «прививочного туризма». Иными словами, агенты кинозвёзд и руководители студий едут во Флориду, Гавайи и даже на Аляску, где не существует возрастных ограничений, поясняет издание.

На прошлой неделе губернатор Флориды Рон ДеСантис принял закон, согласно которому прививку могут получить только местные жители. Он пошёл на этот шаг после того, как выяснилось, что из 1,1 млн вакцинированных 39 тыс. не проживали в этом штате.

Бывший босс коммуникационного гиганта Time Warner Ричард Парсонс стал одним из немногих «ковидных туристов», которые признались, что прилетали во Флориду за прививкой. «Это организованно и разумно. Вы договариваетесь о приёме. Вам его назначают», — сказал 72-летний бизнесмен, формально не нарушивший какие-либо правила.

Врачи в Лос-Анджелесе также утверждают, что сверхбогатые идут на откровенный подкуп, чтобы получить иммунитет от коронавируса. «Это нелепо. Меня спросили, поможет ли, если они сделают пожертвование больнице 25 000 или 50 000 долларов», — говорит доктор Седарс-Синайского медицинского центра, который называют «госпиталем для звёзд».

Кроме того, с этой же целью некоторые представители голливудской элиты пытаются оформиться медицинскими работниками или попасть в списки персонала домов престарелых. Так, один 40-летний магнат объявил себя сиделкой собственной матери, чтобы получить вакцину от COVID вне очереди.

Разумеется, поведение нарушителей правил вызывает возмущение в американском обществе. 73-летний мексиканский телеведущий Хуан Хосе Оригель был широко осуждён на прошлой неделе после того, как он прибыл в Майами из Мехико, чтобы сделать прививку.

«Спасибо, США. Печально, что моя страна не предложила мне такую защиту», — позже хвастался Оригель в Twitter. «У моего мужа терминальная стадия рака, и он не может получить прививку. Неужели вы гордитесь тем, что вам удалось обыграть систему?» — ответила ему одна из пользовательниц.