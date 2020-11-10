Fox News: поддержка Трампа стоила работы голливудским звёздам

Раскол, только усугубившийся в американском обществе после президентских выборов, не обошёл стороной и Голливуд. Как признались многие знаменитости, поддержавшие Дональда Трампа, в документальном фильме режиссёра Дафни Барак, им пришлось столкнуться с массивной волной негатива из-за их позиции. А некоторые и вовсе не могут найти себе работу в больших проектах и благодарят судьбу за независимое кино, передаёт Fox News.

Это был отрывок из нового документального фильма Trump vs. Hollywood («Трамп против Голливуда»), в котором показано, насколько глубок раскол среди американцев. В картине режиссёр Дафни Барак берёт интервью у звёзд Голливуда и известных музыкантов, спрашивая, как они оценивают президента и работу, проделанную им за последние четыре года.

С нами на связи сейчас сама Дафни Барак. Дафни, мы очень рады вас видеть. Большое спасибо, что согласились с нами побеседовать. У вас появилась идея создать такой документальный фильм, потому что вы видели, что происходит со знаменитостями, как только они заявляют, что поддерживают Трампа. Расскажите, как это было.

ДАФНИ БАРАК, режиссёр: Очень интересная ситуация, Мария. Фильм Trump vs. Hollywood демонстрирует две абсолютно разделённые Америки — как раз то, о чём вы только что говорили со своими гостями. Половина страны сомневается в честности выборов, а половина только что заявила, что всё было справедливо.

Идея создания фильма, на самом деле, зародилась благодаря моего близкому другу Джону Войту и самому президенту Трампу. И мы захотели поговорить и с другими людьми, которые либо боялись заявить о своей позиции, либо, если они всё же её озвучивали, никогда откровенно не рассказывали, каким негативом это для них оборачивается.

К примеру, Скотт Байо говорит: «Мы хотим вести диалог с другим лагерем. Почему они не хотят говорить с нами?». Дин Кейн, который изначально не причислял себя к сторонникам какой-либо из партий, утверждает, что, когда объявил о своей поддержке президента Трампа, люди вдруг начали говорить ему, что он необразованный, что он часть электоральной базы. То есть эта база — якобы все необразованные люди. А он, между прочим, выпускник Принстона.

Ещё Лоренцо Ламас. Он вообще был единственным, кто сказал мне: «Я не смогу записать интервью именно в то время, когда вы хотите, потому что работаю». И я ответила: «Ну и прекрасно — хоть кто-то вообще работает! Он поддерживает Трампа, но у него есть работа!». Потому что, как мы выяснили, большинство…

Вот, это очень важный момент. Об этом-то я и хотела спросить вас, Дафни. Я знаю, что вы большое внимание уделили именно расхождениям в обществе. Но влияет ли позиция сторонников Трампа на их работу? Дают ли им меньше ролей в фильмах? Правда ли, что большие шишки в Голливуде, главы киностудий, менее охотно дают работу таким людям? Не хотят, чтобы те работали и снимались в их фильмах, потому что они поддерживают президента Трампа.

ДАФНИ БАРАК: Так и есть, Мария. Вы, как всегда, попали в точку. С одной стороны, мы побеседовали с режиссёром Бреттом Ратнером, который снял такие фильмы, как «Час пик» и «Час пик 2». Он заявил: «Нет-нет, мы выбираем актёров по их таланту». Мой близкий друг Ави Лернер, который был продюсером фильма «Неудержимые», сказал, что да, всем известно, что на Голливуд сильно влияют такие вещи, но сам он пытается этому влиянию не поддаваться.

В то же время есть такие люди, как Скотт Байо, Дин Кейн, Кевин Сорбо, Исайя Вашингтон, Роберт Дави — все они говорят, что, конечно, не могут достоверно доказать, что их намеренно не приглашают на кастинги, но, сами понимаете, им поступают различные телефонные звонки, всё в таком роде. Как сказал Кевин Сорбо, «спасибо, Господи, за независимые фильмы».

Это действительно невероятно интересно, Дафни. Прекрасная задумка. Смотрите документальный фильм Дафни Барак, он как раз сейчас уже вышел. Дафни, до скорой встречи. Спасибо вам большое.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2020 года.