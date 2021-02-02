NBC: восстановление экономики США окажется долгим

Несмотря на то, что уровень безработицы в Соединённых Штатах, резко возросший в апреле 2020 года из-за антикоронавирусных мер, в конце года несколько снизился, возвращения американской экономики до «докоронавирусного» уровня в ближайшее время ждать не стоит, передаёт NBC News. Как сообщает канал, статистика говорит о том, что многим американцам ради выживания приходится снимать деньги с собственных пенсионных счетов, а число граждан США, активно ищущих работу, упало до рекордно низких значений.

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Даже если мы вообще в силах ускорить процесс распространения вакцины в США, до возвращения жизни к норме пройдёт ещё немало времени, а до полного восстановления нашей экономики — и того больше.

Во-первых, в прошлом феврале, до того, как пандемия дошла до США, безработица сохранялась на очень даже недурном уровне — 3,5%. Но к апрелю, когда уже начали действовать локдауны, она выросла почти до 15%, а к концу прошлого года — упала до 6,7%.

Между тем, если к этой статистике присмотреться повнимательнее, выясняется, что несмотря на такое падение, просматриваются кое-какие настораживающие признаки, свидетельствующие о долгосрочных проблемах.

Согласно опубликованному в январе соцопросу, проведённому компанией Kiplinger’s Personal Finance, в 2020 году треть американцев сняли или заняли деньги со своих пенсионных счетов; при этом, две трети этих людей использовали снятые средства для того, чтобы компенсировать расходы на проживание. Иными словами, люди позаимствовали финансы из будущего лишь для того, чтобы пережить настоящее, а это означает, что когда им впоследствии понадобятся деньги — например, после выхода на пенсию, когда им понадобится оплатить высшее образование для своих детей или же покрыть любые другие крупные расходы в перспективе, — этих денег у них будет уже меньше. И кстати, речь только о тех людях, которые вообще имели возможность что-то взять с пенсионных счетов.

А люди, меж тем, настроены настолько пессимистично, что число граждан, активно ищущих работу, сократилось примерно на 4 миллиона, почти на два процентных пункта. Таким образом, этот показатель упал до самого низкого уровня с середины семидесятых годов прошлого века. А ведь если человек не ищет работу, официально безработным он не считается.

Выходит, что часть рабочих мест — например, в заведениях общественного питания и в сфере развлечений — конечно, будут восстановлены, но другие, возможно, так и не вернутся, ведь люди продолжают работать на удалёнке и закупаться в интернет-магазинах. Словом, пандемия, вероятно, усилила отдельные экономические тренды, на закрепление которых, как мы ожидали ранее, должны были понадобиться долгие годы, в результате чего перемены происходят за считанные месяцы.

Дата выхода в эфир 31 января 2020 года.