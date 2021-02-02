Euronews: Брюссель оказался под огнём критики из-за дефицита вакцин в Европе

Евросоюз по-прежнему страдает от дефицита вакцин против коронавируса. Еврокомиссию критикуют за нерасторопность в переговорах с производителями и неудовлетворительные контракты, поскольку из-за нехватки препаратов вакцинация для многих категорий населения фактически откладывается, передаёт Euronews. Евродепутаты также требуют оказать дополнительное давление на фармацевтические компании, чтобы активизировать поставки.
Прошло меньше года после начала пандемии — а вакцины против коронавируса уже разработаны и испытаны, развёрнуто их производство и применение. Но важнейший для Европы вопрос: в каком количестве и как быстро? После Мадрида и Парижа прививки замедляет и правительство Брюссельского региона.
ИГНЕ НЕВЕН, официальный представитель: Общее количество доз намного ниже, чем ожидалось. Это значит, что проводимая сейчас вакцинация пожилых людей в больницах и домах престарелых займёт гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Это, в свою очередь, значит, что для других категорий населения (старше 65 лет или людей с тяжёлыми заболеваниями) всё фактически откладывается.
На минувшей неделе за такие перебои в союзном масштабе приходилось отдуваться Еврокомиссии. Но в понедельник пришли к ней и хорошие новости: фирма Pfizer обещала доставить дополнительно 75 миллионов доз во втором квартале. Тем не менее пресс-секретарю председателя ЕС приходится отвечать на критику.
ЭРИК МАМЕР, пресс-секретарь председателя ЕС: Мы считаем, что с самого начала этой пандемии мы находимся на правильном пути, обеспечивая как можно более согласованные и эффективные европейские ответные меры. Над этим Еврокомиссия работает на полной скорости.
Евросоюз на несколько месяцев отстал, например, от Великобритании в одобрении вакцин — и получил их значительно меньше. Глава Еврокомиссии в минувшие выходные встретилась с руководством крупных фармацевтических компаний. И хотя AstraZeneca согласилась поставить дополнительно 9 миллионов доз — в сумме получается всего половина от того, что она обещала раньше. Евродепутат из Ирландии требует большего.
БИЛЛИ КЕЛЛЕХЕР, евродепутат из Ирландии: Екрокомиссия поступила правильно, припугнув AstraZeneca. Но проявила слабость ранее, при заключении контрактов:их подробности не подлежали публикации, переговоры по ним не были прозрачными. Не было предусмотрено наказания компаний, не справляющихся со своими обязательствами. Мы продолжаем оказывать давление на комиссию — и нам нужно, чтобы она оказывала давление на компании, подписавшие эти договорные соглашения.
Нехватка вакцин приведёт к более длительным локдаунам и, возможно, большей смертности. И пока нужные поставки не будут обеспечены — Еврокомиссии, правительствам и работникам здравоохранения предстоит ещё несколько трудных месяцев.
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