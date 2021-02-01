LCI: столкнувшись с нехваткой вакцин, Европа «сменила тон» в отношении «Спутника V»

Когда Россия объявила о регистрации своей вакцины против Covid-19 летом прошлого года, западные учёные осуждали её за спешку, однако сегодня их тон сменился и они уже не исключают использования этого препарата в ЕС, пишет LCI. Как отмечает издание, столкнувшись с нехваткой заказанных Евросоюзом доз, европейские страны хотят иметь возможность получить доступ к дешёвому и простому в производстве и транспортировке российскому «Спутнику».

Несмотря на то, что она была «первой на старте», российская вакцина против Covid-19 «Спутник V», которую Владимир Путин «расхваливал» уже 6 августа 2020 года, всё ещё с трудом пробивается в Европу, пишет сайт LCI. Как напоминает издание, на данный момент российский препарат одобрен всего только пятнадцатью странами, лишёнными западных вакцин, такими как Боливия, где первый самолёт из Москвы с «драгоценной сывороткой» на борту приземлился в пятницу. «Это первая доза, первая отправка. Но вы скоро получите больше», — подчеркнул консул России в Боливии. Как отмечает издание, с начала года подобная сцена уже повторялась в Сербии, Алжире, Венесуэле и Аргентине.

Когда Владимир Путин объявил о регистрации своей вакцины в разгар лета, западные учёные поначалу кричали о спешке, напоминает LCI. Однако по прошествии семи месяцев и с учётом того, что кампания по вакцинации идёт в России полным ходом, тон начинает меняться даже во Франции, подчёркивает издание. «Мы можем сказать, что клинические данные, которые мы смогли оценить на сегодняшний день, обнадёживают, и что предложенная стратегия имеет смысл, теперь мы должны рассмотреть все данные вакцины», — говорит профессор Ален Фишер, считающийся во Франции «главным по вакцинам».

В связи с задержками в поставках препаратов, заказанных Европейским Союзом, некоторые страны-члены хотят также иметь возможность приобрести российскую вакцину Sputnik V — дешёвую и простую в производстве и доставке, которая технологически сопоставима с вакциной AstraZeneca, поясняет сайт телеканала. Венгрия уже сделала решительный шаг в этом направлении, Германия тоже испытывает такое искушение. «Я предложила нашим специалистам помочь россиянам, чтобы "Спутник" как можно быстрее был допущен в Евросоюз. И когда это произойдет, мы сможем рассмотреть вопрос о совместном производстве», — заявила Ангела Меркель.

Как напоминает LCI, Россия на этой неделе подала заявку на сертификацию своей вакцины в Европейское агентство лекарственных средств. По данным Москвы, эффективность препарата составляет более 90%, однако Европейское агентство ещё не начало процедуру экспертизы. Тем не менее, российские власти не падают духом и уже объявляют о выходе второй вакцины, замечает издание.