Euronews: глава МИД Венгрии объяснил решение выбрать российскую вакцину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью Euronews, почему его страна решила пойти своим путём и закупить российскую и китайскую вакцины, которые не включены в общую программу ЕС. По словам министра, он сам, как и многие венгры, получал прививки «с востока» всю свою жизнь. Сийярто также высказал сомнения по поводу закупок Брюсселем американо-немецкой вакцины Pfizer/BioNTec, подчеркнув, что эта компания гораздо активнее сотрудничает с Израилем и США, чем с Евросоюзом.
Венгрия оправдывает своё решение приобретать для себя российскую и китайскую вакцины против коронавируса вне рамок действующей в Евросоюзе общей программы закупок для его членов. Министр иностранных дел подписал в прошлую пятницу в Москве контракт на поставки 2 миллионов доз «Cпутника V». В интервью Euronews Петер Сийярто высказал сомнения по поводу закупок Брюсселем американо-немецкой вакцины Pfizer/BioNTech.
ПЕТЕР СИЙЯРТО, глава МИД Венгрии: Производитель, которому отдаёт предпочтение Европейский союз, поставляет больше вакцин в Соединённые Штаты, Великобританию и Израиль, чем в страны — члены ЕС. Это факт. Он требует как минимум разъяснения. Или мы видим, как Великобритания использует продукт AstraZeneca для прививок британским гражданам — а Европейское агентство лекарственных средств ещё не дало на это разрешения. Это тоже требует объяснения. Получается, что Евросоюз сильно завысил нам ожидания. Теперь мы видим, что поставки идут намного медленнее и содержат гораздо меньше вакцины, чем предполагалось.
Европейская комиссия потребовала от названных производителей объяснить их намерение поставить меньше доз, чем было обещано. Тем временем Венгрия привила 1,5 процента своего населения (150 тысяч человек) вакцинами, поставленными вне рамок программы ЕС. Медицинское ведомство страны срочно одобрило «Спутник V», но многие венгры по-прежнему скептически относятся к использованию российского препарата. Петер Сийярто продолжает:
ПЕТЕР СИЙЯРТО: Неважно, откуда взялась вакцина. Для меня важно только то, одобряется она нашим национальным регулирующим органом или европейским регулирующим органом, или нет. И я думаю, что это главный вопрос. Вы знаете, мне сейчас 42 года — и мне вкалывали вакцины, привезённые с востока, в течение всей моей жизни.
Действуя в обход общей программы закупок Евросоюза, венгерское правительство показывает своё желание идти своим путём — в данном случае в направлении России и Китая.
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