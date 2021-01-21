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Hungary Today: Венгрия зарегистрировала вакцину «Спутник V»

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Венгерские власти зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V», сообщает Hungary Today. Как указывается в статье, в России этим препаратом привито уже около 1,5 млн человек.
Hungary Today: Венгрия зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Reuters

Власти Венгрии одобрили использование российской вакцины «Спутник V» и британской AstraZeneca, пишет Hungary Today со ссылкой на проправительственный новостной портал Origo.

Как отмечается в статье, Венгрия может стать первой страной Евросоюза, где прививать будут обоими препаратами.

Вакцина AstraZeneca уже используется в Великобритании, но власти ЕС, как ожидается, вряд ли одобрят её до конца января. Препарат, разработанный Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, дешевле и проще в транспортировке, чем аналогичный продукт от Pfizer и BioNTech.

Всего в 2020 году было произведено 200 млн доз вакцины AstraZeneca.

Российская вакцина «Спутник V» одобрена, как утверждается в статье, уже в шести странах мира, в том числе в Сербии. В России ею привито уже около 1,5 млн человек.

При этом, как напоминает издание, производители российской и британской вакцин ещё с 8 декабря ведут переговоры о сотрудничестве.

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источник
Hungary Today Венгрия Европа
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