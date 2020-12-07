Венгерский политолог: ЕС использует бюджетный контроль как политическое средство против несогласных с политикой Брюсселя
Венгрия, вне всяких сомнений, является правовым государством, говорит политолог и советник правительства Виктора Орбана Золтан Кишели в своём интервью для Deutschlandfunk. Что же касается сути нынешнего спора Будапешта с ЕС, то она заключается отнюдь не в вопросе о правовом государстве, а в вопросе бюджета, отмечает Кишели. Он напомнил, что в июле главы стран-членов ЕС согласовали более жёсткий контроль над бюджетом ЕС, что вызвало несогласие в Будапеште и Варшаве.
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