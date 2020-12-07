Венгерский политолог: ЕС использует бюджетный контроль как политическое средство против несогласных с политикой Брюсселя

Текущий спор между ЕС и Венгрией завязан не на вопросе правового государства, а на вопросе контроля бюджета, заявил венгерский политолог Золтан Кишели в интервью Deutschlandfunk. Кишели отметил, что Брюссель зачастую использует бюджетный контроль как способ приструнить страны, несогласные с политикой ЕС: в качестве примера политолог привёл меры против Италии, в правительстве которой оказались евроскептики во главе с Маттео Сальвини.

Венгрия, вне всяких сомнений, является правовым государством, говорит политолог и советник правительства Виктора Орбана Золтан Кишели в своём интервью для Deutschlandfunk. Что же касается сути нынешнего спора Будапешта с ЕС, то она заключается отнюдь не в вопросе о правовом государстве, а в вопросе бюджета, отмечает Кишели. Он напомнил, что в июле главы стран-членов ЕС согласовали более жёсткий контроль над бюджетом ЕС, что вызвало несогласие в Будапеште и Варшаве.

По словам политолога, Венгрия и Польша считают, что ЕС крайне выборочно использует механизм бюджетного контроля. В качестве примера, Кишели приводит случай, когда бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель не будет начинать разбирательств против Франции за нарушение бюджетных правил, потому что Франция это Франция. Зато ЕС начал такие же разбирательства против Италии, в правительстве которой находились евроскептики во главе с Маттео Сальвини. Как отмечает Кишели, создаётся ощущение, что ЕС использует механизм бюджетного контроля лишь против тех стран, что выступают против политики Брюсселя.

Кроме того, Кишели говорит о том, что временами ЕС намеревается принимает решения на основе принципа квалифицированного большинства, что несправедливо. Кишели подчёркивает, что большинство общеевропейских решений должны приниматься лишь на основе консенсуса.

Кишели также подтвердил позицию Будапешта по поводу вето на программу помощи ЕС в связи с пандемией коронавируса. Он заявил, что Венгрия, как и Польша, остаются при своём мнении: также, политолог выразил надежду, что председательство Португалии в Совете ЕС принесёт более продуктивные переговоры, чем председательство Германии. При этом Кишели отметил, что у Венгрии есть и собственные компромиссные предложения.