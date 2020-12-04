Польский политолог: Варшава и Будапешт никуда не спешат — поэтому уступить в споре по бюджету придётся ЕС

Попытка увязать бюджет ЕС с нечётко сформулированным соблюдением принципов правового государства не увенчается успехом, заявил польский политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский. Профессор уверен, что у благополучных в экономическом плане Венгрии и Польши есть время сохранить своё вето, а вот у богатого севера ЕС и погрязшего в долгах юга его точно нет, сообщает wPolityce.

Вето Варшавы и Будапешта на принятие бюджета ЕС — то есть протест против увязки бюджета ЕС с нечётко сформулированным соблюдением принципов правового государства — не более чем защита собственной независимости со стороны Польши и Венгрии, уверен польский политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский.

«Большинство в ЕС не может позволить себе делать всё что захочет. Всё это регулируется соответствующими договорами», — напомнил он в беседе с Польским агентством печати, упрекнув при этом ЕС в попытках вмешательства во внутреннюю политику государств-членов.

В качестве скупых стран он назвал Германию, Австрию, Нидерланды и скандинавские государства, которые, по его мнению, под любым предлогом намерены ограничить переводы денежных средств.

В отличие от богатого севера ЕС, юг ЕС — Португалия, Испания, Италия и Греция — имеет очень большие долги в размере от 112% до 205% ВВП. «Этим странам срочно нужны деньги, но они не могут их взять взаймы в качестве отдельных государств, в обход ЕС», — объяснил политолог.

«Южные страны ЕС спешат, но мы никуда не торопимся», — подчеркнул Журавский вель Граевский. Долг Польши составляет всего около 60% ВВП, она отличается процветающей экономикой и располагает средствами ещё с предыдущего бюджетного распределения ЕС, которые она может использовать до 2023 года, отметил он.

В беседе политолог обвинил богатый север ЕС в том, что он не хочет оказать финансовой помощи югу ЕС, сославшись на вето Польши и Венгрии. «Северные страны ЕС пытались повернуть юг против востока ЕС, но рискуют повернуть юг ЕС против севера ЕС», — не без иронии подчеркнул он. Для юга не имеет значения, почему север ЕС отказывается предоставить им средства во время очередной волны финансовых проблем, на этот раз ввиду пандемии. Юг ЕС попытался как можно скорее получить средства, и раз Польша и Венгрия не сдают своих позиций, скорее всего север ЕС уступит и поможет пострадавшему югу.

Он также обратил внимание на экономическую составляющую, которая может повлиять на немцев, австрийцев, голландцев и скандинавов. «В случае если юг ЕС не получит средств, то клуб «северных жмотов ЕС» потеряет огромные рынки, в том числе итальянский и испанский», — разъяснил политолог. «У потребителей южных стран ЕС не будет денег, чтобы покупать товары северного ЕС», — добавил он.

Профессор уверен, что даже самая сильная экономика ЕС — Германия — не в состоянии в одиночку кредитовать экономику Франции, Италии и Испании. «В Берлине просто-напросто нет таких ресурсов», — констатировал он. При этом он объяснил, что Европейская комиссия не имеет права от имени ЕС давать деньги взаймы без согласия всех стран-членов.

«Я хотел бы, чтобы канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснили своим налогоплательщикам, что они будут брать кредиты, чтобы помочь югу ЕС, не от лица ЕС, а именно как Германия и Нидерланды… а потом попросили этих налогоплательщиков проголосовать за них», — не без ехидства отметил профессор.

Лозунги о возможном так называемом полэкзите профессор называет не более чем политическим инструментом шантажа в руках польской оппозиции. «Конечно, это политические страшилки, ведь ни у одной из основных политических партий в программе не содержится план по выходу Польши из ЕС», — отметил он. По его мнению, польская оппозиция знает, что одним из наиболее действенных инструментов мобилизации её электората выступают угрозы выхода Польши из ЕС, и именно с этой целью она проводит такую ​​пропагандистскую кампанию. «В этом нет ничего, кроме запугивания», — резюмировал в беседе с Польским агентством печати политолог и Пшемыслав Журавски вель Граевский.