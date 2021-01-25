«Почувствовал национальную гордость за Россию»: норвежский журналист рассказал, как привился в Москве
Корреспондент NRK Ян Эспен Крусе, работающий в Москве, очень хотел сделать прививку у себя на родине, однако его жена — врач из Минска — всё-таки смогла убедить супруга в безопасности российской вакцины. Она объяснила, что у России и всего бывшего СССР огромный опыт разработки и производства вакцин. В этой сфере есть крупные институты и сложилась целая академическая среда. Поэтому она посоветовала мужу воспользоваться шансом и привиться «Спутником», если выдастся такая возможность. В итоге журналист после долгих рождественских каникул вернулся в Москву уже морально готовым к уколу — если получится.
Однако, как пишет журналист, в регистратуре государственной поликлиники, куда он позвонил, чтобы изучить варианты, объяснили, что привиться могут только граждане России. Но в сюжете одного из телеканалов мужчина увидел кадры из торгового центра, куда можно зайти и сделать прививку без предварительной записи. В сюжете даже взяли интервью у двух иностранцев после первого укола.
Ссылки по теме
-
OF: из-за бедности и геополитики украинцы остаются без достаточной вакцины
-
Журналист Welt: ЕС не рад всезнайству Германии и Франции в вопросе прививочных паспортов
-
ITV: в Британии объявили о повышенной опасности нового штамма COVID без убедительных доказательств
-
Focus: жёсткий курс Меркель в борьбе с коронавирусом в Брюсселе приняли лучше, чем в Германии