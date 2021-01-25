«Почувствовал национальную гордость за Россию»: норвежский журналист рассказал, как привился в Москве

Корреспондент норвежского телеканала Ян Эспен Крусе поделился с читателями тем, как он сделал прививку российской вакциной в Москве. Он рассказал, что сначала хотел привиться у себя на родине, однако его жена — врач из Минска — всё-таки смогла убедить супруга в безопасности российской вакцины. В итоге журналист «даже почувствовал национальную гордость за Россию и её успехи на ниве вакцинации и за то, что русские готовы поделиться с иностранцем» вакциной.

Корреспондент NRK Ян Эспен Крусе, работающий в Москве, очень хотел сделать прививку у себя на родине, однако его жена — врач из Минска — всё-таки смогла убедить супруга в безопасности российской вакцины. Она объяснила, что у России и всего бывшего СССР огромный опыт разработки и производства вакцин. В этой сфере есть крупные институты и сложилась целая академическая среда. Поэтому она посоветовала мужу воспользоваться шансом и привиться «Спутником», если выдастся такая возможность. В итоге журналист после долгих рождественских каникул вернулся в Москву уже морально готовым к уколу — если получится.

Однако, как пишет журналист, в регистратуре государственной поликлиники, куда он позвонил, чтобы изучить варианты, объяснили, что привиться могут только граждане России. Но в сюжете одного из телеканалов мужчина увидел кадры из торгового центра, куда можно зайти и сделать прививку без предварительной записи. В сюжете даже взяли интервью у двух иностранцев после первого укола.

«Когда репортёр сказал, что главное для вакцинации — это паспорт, а какой страны — неважно, я аж подпрыгнул в кресле. На следующий же день мы с фотографом Юрием сели изучать кадры из репортажа, чтобы выяснить, где находится этот центр», — рассказал журналист.

После недолгих поисков мужчины приехали на место. Перед ними в очереди стояло человек десять, но они довольно быстро добрались до цели. Надо было заполнить анкету с личными данными и отметить, есть ли у тебя хронические заболевания и какие лекарства принимаешь.

«Меня вызвали в прививочную, и медсестра сделала мне укол. Я ничего не почувствовал. Мне посоветовали не мочить место укола и не чесать его. От физических нагрузок велено воздержаться в день вакцинации, а от спиртного — на три дня. Мне пришлось подождать у кабинета ещё полчаса, чтобы убедиться, что нет ни аллергической реакции, ни других последствий. На второй укол сказали приходить ровно через три недели. Ещё мне с небольшой помпой вручили письменное свидетельство о вакцинации. Поздравляю, вы привиты «Спутником», — торжественно объявила дама в регистратуре», — описал процедуру корреспондент.

Он также добавил, что в каком-то смысле даже почувствовал национальную гордость за Россию и её успехи на ниве вакцинации и за то, что русские даже готовы поделиться с иностранцем из страны, где вакцинация идёт ещё медленнее.