OF: из-за бедности и геополитики украинцы остаются без достаточной вакцины

Украина может рассчитывать лишь на 8 млн доз вакцины от Covid-19 по программе ООН и до 5 млн доз китайской вакцины, если её эффективность будет доказана. Этого категорически не хватает для того, чтобы привить население страны в 40 млн человек. Однако рассматривать российскую вакцину Киев отказывается, пишет Ouest-France, а на закупки западной у него нет средств.

Украина, погрязшая в бедности и геополитических сложностях, не может обеспечить себя вакциной, пишет Ouest-France. Издание приводит слова киевского хирурга Виталия Соколова, который говорит, что врачи очень ждут вакцину от Covid-19 и живут в постоянном стрессе. Их расстраивает, что все соседние страны их давно обошли в гонке за вакциной. Так, у Польши будет почти 60 млн доз на 38 млн жителей.

И на самом деле, отмечает автор статьи, Украина считается одной из самых бедных стран Европы с разваливающейся системой здравоохранения, и из 40 млн жителей там почти 1,2 млн случаев Covid-19 и больше 21 тыс. умерших от заболевания.

Власти заверяют, что вакцинация может начаться с середины февраля, но эксперты сомневаются в этом, ведь до сих пор не было объявлено никакой конкретной даты для поставок вакцины. Связано это, прежде всего, с тем, что Украина не может купить западную вакцину.

Богатые страны оказались в первых рядах в гонке за вакциной, сетует президент Украины. Впрочем, Киев не один в таком положении, ВОЗ даже выпустила предупреждение, что мир окажется на грани моральной катастрофы, если богатые страны так и будут скупать вакцину.

Как пишет издание, на данный момент Киев может рассчитывать на 8 млн доз по программе ООН Covax и на китайскую вакцину CoronaVac — от 1,9 до 5 млн доз — если её эффективность подтвердится. Для 40 млн украинцев этого явно недостаточно.

По словам украинских властей, дело не в них самих, а в доступе к вакцине. Так, первый вице-премьер Украины Ольга Стефанишина обвинила Брюссель в несправедливости и потребовала политической солидарности.

Но при этом, например, вопрос о том, что вакцину можно было бы попросить у России, на Украине под запретом. «Мы не будем покупать российскую вакцину», — не раз говорила Ольга Стефанишина, обвиняя Россию в том, что она якобы через вакцину пытается усилить своё влияние на Украину и дестабилизировать украинское общество.

Впрочем, как отмечает автор статьи, пророссийские политики на Украине призывают использовать российский препарат. Так, Виктор Медведчук заявил, что и он, и его семья испытали на себе эффективность и безопасность российской вакцины.

Украинская оппозиция настаивает, что Зеленский и его команда не смогли справиться с ситуацией. Издание напоминает, что в стране есть большие проблемы с коррупцией. И в частности оппозиция вопрошает, почему министр здравоохранения заблокировал покупку вакцины индийского производства, которая стоит по $3 за дозу, вместо китайской по $18 за дозу.

Эксперты отмечают, что Украине стоило бы попытаться получить прямые контракты с производителями западных вакцин. У других даже бедных стран есть в арсенале по 5-6 вариантов вакцин, а у Украины — лишь небольшой контракт с китайцами, пишет Ouest-France.