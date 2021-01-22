Euronews: противникам прививок среди мусульман приходится объяснять, что вакцина — халяльная

21:00 Генсек ООН призвал Россию и США оперативно продлить СНВ-III Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США оперативно работать для продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

20:59 Турция прекратила авиасообщение с Бразилией из-за нового типа COVID-19 Турция приостанавливает авиасообщение с Бразилией в связи с появлением там мутации коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

20:58 «Роме» засчитано техническое поражение в Кубке Италии по футболу Спортивный суд Италии присудил техническое поражение римской «Роме» по итогам матча 1/8 финала Кубка Италии со «Специей».

20:51 Эксперт дал прогноз по курсу рубля Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов дал прогноз по курсу рубля.

20:49 Глава Подмосковья призвал жителей не участвовать в незаконной акции Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» призвал жителей региона воздержаться от участия в незаконной акции 23 января.

20:47 Бабиков признался, что два промаха на первой стрельбе в индивидуальной гонке выбили его из колеи Россиянин Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

20:37 В ФРГ выявили первый случай заболевания бразильским штаммом COVID-19 В Германии сообщили о первом случае заболевания штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Бразилии.

20:37 Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил, что получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

20:26 Биатлонист Гараничев об индивидуальной гонке в Антерсельве: тонус мышц возвращается Россиянин Евгений Гараничев прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

20:26 «ВКонтакте» заблокировала группы о незаконных акциях 23 января Социальная сеть «ВКонтакте» по требованию Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора заблокировала группы, посвящённые незаконным акциям протеста 23 января.

20:18 Овчинников признался, что решение ЦСКА не продлевать с ним контракт стало для него неожиданным Бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал свой уход из московского клуба.

20:18 Захарова оценила лишение русского языка особого статуса в Молдавии Лишение русского статуса языка межнационального общения в Молдавии вызывает у России глубокое сожаление. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

20:17 Джонсон допустил более высокую летальность нового штамма коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что впервые выявленный в королевстве новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19 может приводить к более высокой смертности.

20:10 Хованцев прокомментировал победу Логинова на этапе КМ в Антерсельве Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

20:04 Губерниев назвал символичной победу Логинова на этапе КМ в Антерсельве Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о победе россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

19:59 Обвиняемых в гибели мигрантов в Эссексе приговорили к тюремным срокам Обвиняемые в гибели 39 вьетнамских мигрантов в британском Эссексе в октябре 2019 года по решению Центрального уголовного суда Лондона приговорены к тюремному заключению сроком от 13 до 27 лет, передаёт Sky News.

19:58 Захарова осудила «втягивание детей в политические баталии» Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях 23 января, заявила, что «детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают».

19:54 Самуэльссон — о победе Логинова: было бы веселее, если бы выиграл кто-то другой Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

19:49 В «Газпроме» сообщили о переговорах Миллера с главой МИД Венгрии Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили развитие сотрудничества и поставки российского газа.

19:38 Маррей пропустит Australian Open Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей сообщил, что не выступит на первом в сезоне 2021 года турнире Большого шлема — Australian Open.

19:33 Число случаев коронавируса в Молдавии превысило 155 тысяч В Молдавии за сутки подтвердили 514 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 155 302.

19:25 Российские гандболисты победили команду Северной Македонии на ЧМ в Египте Сборная России одержала победу над национальной командой Северной Македонии в матче второго тура основного группового этапа чемпионата мира по гандболу 2021 года среди мужских команд в Египте.

19:21 Посол США проинформировал МИД России о решении Байдена вернуться в ВОЗ Посол США в Москве Джон Салливан в телефонном разговоре с замглавы МИД России Сергеем Вершининым проинформировал о решении нового американского лидера Джо Байдена вернуться во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а также в Парижское соглашение по климату.

19:19 Стилист дал советы по выбору одежды в морозную погоду Стилист Влад Лисовец дал советы по выбору одежды в морозную погоду.

19:16 Сенат США утвердил Ллойда Остина на пост главы Пентагона Сенат конгресса США утвердил кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина на должность главы Пентагона.

19:14 Скелетонист Третьяков завоевал бронзу на этапе КМ в Кёнигсзе Россиянин Александр Третьяков занял третье место на этапе Кубка мира по скелетону в немецком Кёнигсзе.

19:12 Лашета официально утвердили председателем ХДС Германии Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет официально утверждён новым председателем Христианско-демократического союза Германии.

19:09 Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Антерсельве Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал состав команды на эстафетную гонку 4 × 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

19:06 Заслуженный учитель России оценил недостатки дистанционного обучения Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров оценил недостатки дистанционного обучения.

19:01 Резолюция об импичменте Трампа поступит в сенат 25 января Резолюция об импичменте экс-президента США Дональда Трампа поступит в сенат в понедельник, 25 января. Об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер.

18:55 Эпидемиолог рассказал подробности о британском штамме коронавируса Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор» рассказал, что британский штамм коронавируса принципиально не отличается от других штаммов.

18:51 В России запретили поставку груш из одного из регионов Боснии и Герцеговины Россельхознадзор запретил с 25 января 2021 года поставки груш из одного из регионов Боснии и Герцеговины из-за выявленных в них вирусов.

18:46 Глава СБР высказался о ситуации с изъятыми итальянской полицией вещами Логинова Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказал мнение о ситуации с расследованием итальянской полиции в отношении биатлониста сборной России Александра Логинова, начатым ещё во время чемпионата мира 2020 года.

18:44 Майгуров считает, что победа Логинова добавит сборной России уверенности перед ЧМ Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

18:38 В Роспотребнадзоре назвали срок вакцинации для перенёсших коронавирус Переболевшим коронавирусной инфекцией следует делать прививку от COVID-19 не раньше осени текущего года, считает заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

18:38 МВД инициировало проверку данных об организации провокаций штабами Навального Министерство внутренних дел России сообщило, что инициировало доследственную проверку в связи с данными об организации провокаций и насильственных действий руководителями штабов Алексея Навального.

18:36 Россельхознадзор разрешает ввоз томатов с шести предприятий Азербайджана Россельхознадзор разрешает с 25 января ввозить на территорию России томаты с шести азербайджанских предприятий и яблоки от семи производителей.

18:35 Ярмольник рассказал, что делает в день рождения Актёр Леонид Ярмольник рассказал, что делает в свой день рождения. В пятницу, 22 января, артисту исполнилось 67 лет.

18:26 Мишустин назначил главу Росморречфлота Гендиректор Росморпорта Андрей Лаврищев назначен главой Росморречфлота. Это следует из распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина.

18:25 Диетолог рассказала, какие витамины нужны зимой Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие витамины нужны зимой.

18:24 Тихонов заявил, что Бабиков и Гараничев не заслуживают права выступать на КМ по биатлону Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил, что Антон Бабиков и Евгений Гараничев не заслуживают места в сборной России по биатлону на этапах Кубка мира.

18:19 Тихонов считает, что Логинов сумел победить в Антерсельве благодаря пропуску масс-старта в Оберхофе Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

18:15 Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили вопросы контроля над вооружениями Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону вопросы международной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

18:15 Эксперт оценил ситуацию на рынке аренды недвижимости в России Специалист по сделкам с недвижимостью, руководитель проекта «Квартира без рисков» Кирилл Манаенков оценил ситуацию на рынке аренды недвижимости в России.

18:14 Посольство в Албании назвало надуманными обвинения в адрес дипломата Албания не представила каких-либо доказательств нарушения российским дипломатом, который был объявлен персоной нон грата, антикоронавирусных мер, заявили в посольстве России.

18:12 Игорь Тихомиров рассказал о новом клипе группы «Кино» Советский и российский рок-музыкант Игорь Тихомиров рассказал о новом клипе группы «Кино» на песню «Нам с тобой».

18:10 Касперович о победе Логинова: есть ещё вещи, над которыми нужно работать Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, прокомментировал победу своего подопечного в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

18:08 СК возбудил дело из-за призывов к участию в незаконной акции 23 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространяемых в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконной акции 23 января.

17:59 Песков: Россия не получала приглашений на саммит G7 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не получала приглашений на саммит G7, который пройдёт в июне в Великобритании.