Euronews: страны Азии вновь ужесточают ограничения из-за коронавируса

05:29
Минобороны заявило о начале вакцинации российских миротворцев в Карабахе
Российские военные медики начали вакцинацию от коронавируса миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.
05:12
В Мексике за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 16 468 и достигло 1 588 369.
04:56
В ФБР не исключили насилия на митингах в преддверии инаугурации Байдена
Федеральное бюро расследований (ФБР) США допускает возможность проявления насилия на митингах в преддверии инаугурации Джо Байдена. Об этом заявил глава ведомства Кристофер Рэй.
04:40
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в России
Эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в восьми российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
04:24
В Колумбии за сутки выявили более 17 тысяч случаев коронавируса
В Колумбии за прошедшие сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 17 121, достигнув 1 849 101.
04:05
Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на Камчатке
Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали на востоке Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
03:49
В Боливии рассказали о сроках прибытия вакцины «Спутник V»
Первые партии российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибудут в Боливию 25-31 января. Об этом сообщил боливийский замминистра внешней торговли и интеграции Бенхамин Бланко Ферри.
03:30
Байден опубликовал план поддержки экономики объёмом $1,9 трлн
Избранный президент США Джо Байден опубликовал план поддержки населения и экономики от последствий пандемии коронавируса объёмом $1,9 трлн.
03:13
Более 5 тысяч жителей Тверской области остались без света из-за непогоды
Более 5 тыс. человек в Тверской области остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в Министерстве энергетики России.
02:56
В Британии за сутки выявили более 48 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 48 682.
02:39
Трамп заявил о приверженности останавливать «бесконечные войны»
Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что всегда будет привержен прекращению бесконечных войн.
02:22
Путин поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием ведомства
Президент России Владимир Путин поздравил работников Следственного комитета с 10-летием
с момента образования ведомства.
02:04
В Бразилии выявили более 67 тысяч случаев заболевания коронавирусом
В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 67 758 и достигло 8 324 294.
01:47
В ФБР сообщили об аресте более 100 участников беспорядков в Вашингтоне
Более 100 человек арестованы по факту беспорядков в Вашингтоне на прошлой неделе. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй.
01:30
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
В мире за сутки выявили 697 485 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
01:13
Госдеп подтвердил обращение к компаниям из-за «Северного потока — 2»
В Госдепартаменте США подтвердили, что предупредили компании о принятии дополнительных санкций за участие в проекте «Северный поток — 2».
01:09
Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Кальяри» и выйти в четвертьфинал Кубка Италии
Бергамская «Аталанта» одержала победу над «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
00:56
«Реал» проиграл «Атлетику» и не сумел выйти в финал Суперкубка Испании
Мадридский «Реал» потерпел поражение от «Атлетика» из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании по футболу.
00:54
«Арсенал» не сумел обыграть «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
Лондонские «Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
00:50
В Италии за сутки выявили более 17 тысяч случаев заболевания COVID-19
В Италии за сутки выявили 17 246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 2 336 279.
00:32
Миранчук забил свой третий мяч за «Аталанту»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил свой третий мяч в составе команды из Бергамо.
00:32
Bloomberg назвал сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
Строительство одной из двух веток газопровода «Северный поток — 2» планируют завершить в июне 2021 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
00:14
Во Франции за сутки выявили более 21 тысячи случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 21 228 и достигло 2 851 670.
23:57
Более 200 населённых пунктов Тверской области остаются без света
В Тверской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы, связанные с нарушением энергоснабжения из-за сильного снегопада и ветра.
23:55
Шишкарёв считает, что отсутствие гимна и флага не мешает выступлению российских гандболистов на ЧМ
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв высказал мнение о влиянии на национальную команду выступления под нейтральным флагом на чемпионате мира по гандболу 2021 года среди мужских команд в Египте.
23:47
Эксперт оценил идею о легализации онлайн-торговли алкоголем
Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин оценил идею о легализации онлайн-торговли алкоголем.
23:44
Володин отметил попытки США удержать монополию на вакцины в Европе
Соединённые Штаты навязывают Европе свои вакцины от коронавируса и пытаются удержать монополию на препараты, вести себя так недопустимо, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
23:42
На Ставрополье рассказали о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения
В Ставропольском крае начинают реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения, заявил губернатор Владимир Владимиров.
23:42
Эксперт прокомментировал проект о создании условий формирования рынка арендного жилья
Независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов прокомментировал сообщение о том, что Минстрой планирует до конца 2021 года внести в Госдуму законопроект о создании условий для формирования рынка частного наёмного жилья в России.
23:41
Эксперт рассказал, как ухаживать за кожей в мороз
Главный дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев рассказал, как ухаживать за кожей в мороз.
23:40
Анфиса Чехова рассказала, как встретила 2021 год
Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, как встретила 2021 год.
23:37
Бастрыкин рассказал о вкладе СК в обеспечение экономической безопасности России
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о вкладе ведомства в обеспечение экономической безопасности страны.
23:36
Бекхэм потренировался с игроками академии «Интер Майами»
Бывший полузащитник сборной Англии по футболу, владелец клуба североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поучаствовал в тренировке с игроками академии клуба.
23:35
В Госдуме прокомментировали работу по созданию цифрового рубля
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал работу по созданию цифрового рубля.
23:35
Эксперт дал прогноз по ключевой ставке в России в 2021 году
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков дал прогноз по ключевой ставке в России в 2021 году.
23:33
Психолог рассказала, как помочь детям войти в учебный ритм
Семейный психотерапевт, доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ и департамента психологии Высшей школы экономики, кандидат психологических наук Елена Чеботарёва рассказала, как помочь детям войти в учебный ритм.
23:32
На Сахалине начались занятия по армейской тактической стрельбе
На Сахалине начались занятия по армейской тактической стрельбе с участием военнослужащих мотострелковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа.
23:30
Врач рассказал, что делать при обморожении
Главный врач клиники интенсивной терапии «Врачи» Евгений Ковалёв рассказал, что делать при обморожении.
23:27
Пригожин прокомментировал сообщение о смерти Грачевского
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.
23:25
АПЛ выступила с заявлением относительно продолжения сезона в условиях пандемии коронавируса
Футбольная ассоциация Англии (FA), Английская премьер-лига (АПЛ), Английская футбольная лига (EFL) и Женская суперлига Англии выступили с совместным заявлением по поводу проведения турниров в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
23:21
Продлена регистрация на конкурс «Мастера гостеприимства»
Продлена заявочная кампания на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».
23:20
В Татарстане утвердили программу поддержки граждан в обеспечении жильём на 2021 год
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил программу поддержки граждан в обеспечении жильём на 2021 год.
23:18
Больница №33 в Колпине приняла первых пациентов с COVID-19
Больница №33 в Колпине приняла первых пациентов с коронавирусом, рассказали в пресс-службе Смольного.
23:17
Эксперты: первичное жильё в России в IV квартале выросло в цене на 19%
Первичное жильё в России в IV квартале 2020 года выросло в цене на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, заявили аналитики «Авито Недвижимости».
23:16
В Нижегородской области планируют создать международный волонтёрский центр
В НГЛУ им. Добролюбова прошла рабочая встреча представителей Департамента внешних связей правительства Нижегородской области, лингвистического университета и организации «Волонтёры Победы».
23:16
В Подмосковье рассказали о планах по строительству новых школ в 2021 году
В Московской области планируют построить 39 новых школ в 2021 году, заявил губернатор Андрей Воробьёв на онлайн-встрече с директорами и учениками.
23:14
В Тамбовской области инспекторы ДПС доставили в больницу женщину, которой требовалась помощь
В Тамбовской области экипаж дорожно-патрульной службы в составе старшего лейтенанта полиции Александра Разгильдяева и лейтенанта полиции Алексея Мешкова отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД доставил в больницу женщину, которой требовалась помощь.
23:13
Лукерья Ильяшенко рассказала о фильме «Не лечи меня»
Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала о фильме «Не лечи меня», в котором она сыграла одну из главных ролей.
23:12
ООН заявила о нарушениях международного права в эфиопском Тыграе
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что серьёзные нарушения норм международного права происходят в лагерях для эритрейских беженцев в эфиопском регионе Тыграй.
23:11
Биатлонистка Тандревольд сообщила, что сошла со спринта в Оберхофе из-за проблем с сердцем
Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд прокомментировала свой сход с дистанции в спринтерской гонке на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.