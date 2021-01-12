Guardian: эксперты сомневаются в том, что миссия ВОЗ в Китае найдёт причины возникновения коронавируса

Специалисты по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения прибудут в Китай в четверг для расследования происхождения COVID-19, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, международные эксперты полагают, что шансы миссии ВОЗ найти ответы невелики, и сомневаются в том, какой уровень доступа будет обеспечен специалистам организации.

Эксперты призывают не возлагать надежды на то, что группа специалистов Всемирной организации здравоохранения, которая на этой неделе отправится в Китай, сможет прийти к окончательному выводу относительно истоков пандемии коронавируса, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, после почти года переговоров Пекин и ВОЗ договорились, что группа, которая была создана для выяснения происхождения коронавируса, прибудет в Китай в четверг и проведёт расследование совместно с китайскими учёными. Однако мнения относительно того, какой уровень доступа будет обеспечен специалистам организации, расходятся.

«Я думаю, это важная встреча, но в этот раз её не следует переоценивать с точки зрения результатов», — заявил глава кафедры инфекционного контроля Национального университета Сингапура Дейл Фишер, принимавший участие в прошлогодней миссии ВОЗ в Ухане.

Хотя Фишер не ждёт от поездки всех ответов, эксперт отмечает, что шансы найти причины распространения коронавируса в этом году всё же выше, чем в прошлом, так как сегодня эксперты на основе уже имеющихся у них данных знают, какой информации им не достаёт.

Скептицизм прежде всего вызывают заявления Китая относительно того, что первая вспышка коронавируса произошла не в Ухане. The Guardian напоминает, что ранее Поднебесную обвиняли в попытках скрыть информацию о распространении коронавируса, что привело к задержке ответных действий в других странах.

В интервью китайскому телеканалу CGTN представитель международной группы ВОЗ Марион Купманс объяснила суть предстоящей миссии. По словам ведущего голландского вирусолога, важно будет изучить всю проделанную работу, так как это подскажет специалистом направление дальнейших исследований.

Купманс также не обошла вниманием вопрос происхождения COVID-19. Эксперт отметила, что в рамках миссии речь идёт не об обвинениях в адрес Пекина, а «о понимании и изучении будущего нашей глобальной готовности», пишет The Guardian.

Отвечая на вопрос об исследовании, указывающем на распространение вируса в Италии за несколько месяцев до первого случая заражения в Ухане, Купманс отметила, что «важно начать расследование с Уханя, где произошла большая вспышка».