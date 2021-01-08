Фукуяма: пандемия приведёт к дальнейшему подъёму Китая

Пандемия коронавируса ещё сильнее смещает центр мировой экономики на Восток, заявляет политолог Фрэнсис Фукуяма в своём интервью для Die Welt. Азиатские страны, в частности Китай, справились с коронавирусом куда успешнее, чем страны Запада: по словам Фукуямы, КНР продолжит свой рост. Впрочем, это не значит, что в будущем Поднебесная не столкнётся с целым рядом проблем, отмечает политолог.

Успех в противостоянии пандемии коронавируса не зависит от политического устройства той или иной страны, заявил политолог Фрэнсис Фукуяма в своём интервью для Die Welt. Фукуяма отметил, что многие демократические страны, такие как Тайвань, Япония или Южная Корея, успешно борются с распространением вируса, поэтому не стоит говорить о том, что авторитарные режимы более эффективны в сдерживании пандемии.

По мнению Фукуямы, важным условием эффективности мер против пандемии является доверие со стороны населения, поскольку если члены общества не доверяют друг другу и правительству, то они не будут следовать установленным властями мерам по сдерживанию заболевания. Наиболее ярким примером являются США, где за последние четыре года общество оказалось крайне поляризировано, что вылилось в неприятие карантина и прочих антикоронавирусных мер. Кроме того, Фукуяма отметил, что политики-популисты, такие как Дональд Трамп или Жаир Болсонару не хотели принимать непопулярные меры, что вылилось в неудачу при сдерживании пандемии.

Пандемия коронавируса ещё сильнее сместит центр мировой экономики на Восток, считает Фукуяма. Причём это касается не только Китая, но и прочих азиатских стран, успешно противостоявших коронавирусу. По мнению политолога, необходимо «готовиться к худшему» и ждать того, что КНР продолжит расти. «Вне всяких сомнений, Китай представляет из себя ещё больший вызов, чем, в своё время, СССР», — приводит издание слова Фукуямы.

Однако Фукуяма отмечает, что в будущем Китай, вероятно, столкнётся с множеством проблем. Одной из них являются крупные долги страны, способные дестабилизировать политическую систему. Кроме того, по мнению Фукуямы, авторитарные режимы, наподобие китайского, плохо приспосабливаются к переменам. Политолог также отметил минусы китайского высшего образования, когда студенты вынуждены тратить много времени на заучивание постулатов марксизма-ленинизма.