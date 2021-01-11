Mainichi Shimbun: японцы предпочли бы откладывать Олимпиаду и дальше

Последние опросы показывают, что около 80% жителей Японии выступают за отмену или дальнейший перенос Олимпийских игр, которые планируется провести в Токио этим летом. Это связано в основном с тем, что японцы обеспокоены новыми вспышками коронавирусной инфекции, которые уже заметно увеличили нагрузку на медицинскую систему страны. При этом уровень одобрения мер, предпринимаемых кабинетом министров во главе с Ёсихидэ Сугой, тоже падает, сообщает Mainichi Shimbun.
По мнению японцев, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые были перенесены на предстоящее лето из-за пандемии, следует и дальше отложить либо вообще отменить. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, который организовало в выходные информагентство Kyodo News.
При этом 35,3% опрошенных высказались за полную отмену Олимпиады в Токио, а ещё 44,8% заявили, что Игры следует снова отложить. Олимпийские игры в Японии должны были состояться в прошлом году, однако их пришлось переносить из-за пандемии коронавируса, напоминает Mainichi Shimbun. Дальнейшее распространение коронавирусной инфекции, которую пока не удаётся сдерживать, продолжает омрачать и предстоящие спортивные мероприятия.
Опрос также показал, что 68,3% респондентов недовольны мерами, принятыми правительством Японии в связи с коронавирусом. И всего 24,9% считают, что в борьбе с пандемией власти действовали надлежащим образом, отмечается в статье. В частности, 39,8% опрошенных назвали слишком запоздалой мерой режим чрезвычайного положения, под действие которого подпадает Токио и прилегающие к нему префектуры Канагава, Тиба и Сайтама. В то же время почти 78% уверены, что этот режим необходимо распространить и на другие районы страны, пишет Mainichi Shimbun.
Кроме того, по данным опроса, степень одобрения действий кабинета премьер-министра Ёсихидэ Суги составляет сейчас 41,3% — и это на 9% ниже, чем в предыдущем декабрьском опросе, отмечается в статье. В то время как рейтинг неодобрения правительства в Японии уже составляет 42,8% всего через четыре месяца после начала его работы. И наиболее часто упоминаемой причиной неодобрения была «нехватка лидерства» в борьбе с пандемией, об этом заявили 41,2% респондентов.
Это социологическое исследование охватило 715 случайно выбранных домохозяйств, где проживают избиратели, имеющие право голоса. Из них дать ответы на все вопросы согласились 521 и 520 человек соответственно. Между тем суточное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Японии на протяжении последних дней превышает 3 тыс. человек, сообщает Mainichi Shimbun.
Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что меры профилактики, которые действуют в России, помогут не допустить распространения «британского» штамма COVID-19.
Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников прокуратуры заявил о необходимости наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жёстко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета.
Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад, в котором сообщается, что российские спецслужбы из-за «трудностей с набором персонала» якобы пользуются услугами хакеров и закупают вредоносные программы. Об этом говорится в справке американских аналитиков о кибернетических подразделениях России. С документом ознакомился RT.
Начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Пётр Городов заявил, что около 200 фигурантов уголовных дел скрываются в США, добиться их экстрадиции в Россию не удаётся из-за отсутствия двустороннего договора о выдаче.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает усилия по возвращению США к работе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг Ирана.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что руководство Кубы считает лицемерным решение США включить республику в список государств, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку международному терроризму.
Обнаруженный в Японии штамм коронавируса пока не сделал инфекцию более агрессивной, однако чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые его варианты, заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после встречи с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской заявил, что литовские власти готовы при согласии белорусской стороны изменить название Белоруссии в официальном обороте.