Премьер Японии: летние Игры в Токио станут символом победы над коронавирусом

03:00
Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба армянского правительства.
03:00
Гончаренко об удалении Бистровича: два фола в атаке — это ещё надо умудриться
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение об удалении полузащитника Кристияна Бистровича в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
03:00
Гончаренко заявил, что доволен игрой ЦСКА после удаления Бистровича
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от столичного «Локомотива» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 14 военнослужащих. Всего в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели более 11,9 тыс. заболевших COVID-19.
03:00
Калинская проиграла Бушар на старте «Ролан Гаррос»
Россиянка Анна Калинская потерпела поражение от представительницы Канады Эжени Бушар в матче первого круга турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
03:00
Гол Ракитича помог «Севилье» победить «Кадис» в матче Примеры
«Севилья» одержала победу над «Кадисом» в матче третьего тура испанской Примеры.
03:00
Посол России оценил заявления Запада об инаугурации Лукашенко
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала СТВ прокомментировал заявления Запада относительно инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко.
03:00
Игнатьев признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Локомотив»
Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев признан лучшим игроком матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
03:00
В Ростовской области сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда
В Ростовской области сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Кавказской железной дороги.
03:00
«Милан» обыграл «Кротоне» в Серии А
«Милан» одержал победу над «Кротоне» в матче второго тура итальянской Серии А.
03:00
«Рубин» победил «Ротор» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Гол Смолова принёс «Локомотиву» победу в дерби с ЦСКА
Московский «Локомотив» одержал победу над столичным ЦСКА в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Маррей проиграл Вавринке в первом круге «Ролан Гаррос»
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей потерпел поражение от швейцарца Стэна Вавринки в матче первого круга турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
03:00
«Международные авиалинии Украины» временно отменяют рейсы в Ереван
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сообщила о решении приостановить рейсы в Ереван на фоне обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
03:00
Касаткина заявила, что с нетерпением ждёт своего первого матча на «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что с нетерпением ждёт своего старта на турнире серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
03:00
Умер актёр Никита Логинов
Скончался актёр Никита Логинов, исполнивший роли в «Антикиллере», «ДМБ» и ряде других фильмов и сериалов. О его смерти сообщается на сайте московского театра «Около дома Станиславского».
03:00
За сутки в Турции выявили 1467 новых случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 1467 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
03:00
Форвард «Зенита» Азмун рассказал о серьёзности своей травмы
Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своей травме, полученной в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
03:00
Хет-трик Варди помог «Лестеру» разгромить «Манчестер Сити» в матче АПЛ
«Лестер Сити» одержал разгромную победу над «Манчестер Сити» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Эстония намерена инициировать консультации в СБ ООН по Карабаху
Эстония инициирует консультации в СБ ООН в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха, заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
03:00
В Хорватии за сутки выявили 190 случаев коронавируса
В Хорватии общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки возросло на 190, достигнув 16 197.
03:00
Гендиректор «Уфы» заявил, что клуб пока не намерен увольнять Евсеева
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков рассказал о будущем главного тренера команды Вадима Евсеева.
03:00
«Северсталь» прервала победную серию «Ак Барса» в КХЛ
Череповецкая «Северсталь» одержала победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Макрон сообщил о планах проведения новой конференции по Ливану
Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что до конца октября Франция вместе с ООН и иностранными партнёрами проведёт новую конференцию по Ливану.
03:00
В «Аталанте» рассчитывают, что Миранчук сможет стать заменой Иличичу
Технический директор итальянского футбольного клуба «Аталанта» Джованни Сартори высказал мнение о российском новичке команды — полузащитнике Алексее Миранчуке.
03:00
Канада предложила Украине помощь в связи с крушением Ан-26
Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой выразил соболезнования в связи с крушением военного самолёта Ан-26 в Харьковской области и предложил помощь.
03:00
ГУВД назвало число задержанных протестующих в Минске
В Минске в ходе несанкционированной протестной акции 27 сентября задержаны порядка 140 человек.
03:00
В Британии число случаев коронавируса превысило 434 тысячи
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 434 969.
03:00
Квят признался, что очень доволен своим выступлением на Гран-при России
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке десятого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при России.
03:00
Лукашенко ответил на призыв Макрона отказаться от поста президента
Белорусский президент Александр Лукашенко ответил на заявление французского коллеги Эммануэля Макрона, который считает, что Лукашенко необходимо добровольно отказаться от своего поста.
03:00
Пострадавшим при обрушении перехода в Ступине выплатят компенсации
Граждане Киргизии, пострадавшие в результате обрушения надземного перехода на предприятии в подмосковном Ступине, получат компенсации в размере месячной зарплаты, сообщили в Государственной службе миграции при правительстве республики.
03:00
ЦСКА победил «Йокерит» в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
В Греции за сутки выявили 218 случаев коронавируса
В Греции в течение суток зафиксировали 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Дубль Суареса помог «Атлетико» разгромить «Гранаду» в матче Примеры
Мадридский «Атлетико» одержал разгромную победу над «Гранадой» в матче третьего тура испанской Примеры.
03:00
В Воронежской области ввели режим ЧС в двух поселениях из-за пожара
В Воронежской области на территории двух поселений в Рамонском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замглавы районной администрации Юрия Болгова.
03:00
В Молдавии за сутки выявили 341 новый случай коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 341 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 50 875.
03:00
«Бавария» потерпела первое поражение с декабря 2019 года
Мюнхенская «Бавария» не сумела продлить свою беспроигрышную серию, начавшуюся в декабре 2019 года.
03:00
Боррель призвал Армению и Азербайджан к прекращению огня
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал силы Армении и Азербайджана прекратить вооружённые столкновения в районе Нагорного Карабаха.
03:00
В Москве доставили в отделение полиции трёх человек после стрельбы
Сотрудники правоохранительных органов в Москве доставили в отделение полиции трёх человек, один из которых выстрелил из пистолета в воздух.
03:00
«Бавария» разгромно проиграла «Хоффенхайму» в матче Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» потерпела разгромное поражение от «Хоффенхайма» в матче второго тура немецкой Бундеслиги.
03:00
Число задержанных в ходе протестов в Белоруссии приблизилось к 200
Число задержанных участников несанкционированных акций протеста 27 сентября в Белоруссии приблизилось к 200, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
03:00
«Ахмат» победил «Урал» в матче РПЛ
Грозненский «Ахмат» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
В Таджикистане за сутки выявили 41 случай коронавируса
В Таджикистане за сутки выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
03:00
Алиев подписал указ о введении военного положения в Азербайджане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении военного положения в республике в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.
03:00
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при обрушении в Ступине
В Минздраве Московской области рассказали о состоянии пострадавших при обрушении перехода в подмосковном Ступине.
03:00
«Монако» вдевятером удержал победу над «Страсбургом» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Страсбургом» в матче пятого тура французской Лиги 1.
03:00
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.
03:00
«Тоттенхэм» в компенсированное время упустил победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
В Белоруссии задержали более 100 протестующих
В Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста 27 сентября задержаны более 100 человек. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.
03:00
Новак дал прогноз по восстановлению энергетической отрасли в мире
Министр энергетики России Александр Новак на встрече с коллегами из «Большой двадцатки» дал прогноз по восстановлению энергетической отрасли в мире.