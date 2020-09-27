Премьер Японии: летние Игры в Токио станут символом победы над коронавирусом

Новый премьер Японии Ёсихидэ Суга объявил о твёрдом намерении его страны провести летние Олимпийские игры в 2021 году, сообщает SRF. По его словам, они станут символом того, что человечество сильнее пандемии. Также глава страны пообещал, что приложит все возможные усилия для обеспечения безопасности гостей мероприятия.

Следующим летом в Токио олимпийский огонь должен всё-таки загореться — пускай и с опозданием в один год. Япония твёрдо намерена провести в 2021 году летние Олимпийские игры, которые были перенесены из-за коронавируса. Об этом сегодня на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Пустые олимпийские стадионы в Токио планируют наполнить людьми. Япония собирается сделать из Олимпийских игр 2021 символ победы над коронавирусом, заявил в своём видеообращении к Организации объединённых наций премьер-министр Японии.

ЁСИХИДЭ СУГА, премьер-министр Японии: Япония твёрдо намерена провести следующим летом Олимпийские и Паралимпийские игры. Они станут символом того, что человечество сильнее пандемии. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить безопасность всем гостям Игр.

Если бы не коронавирус, Игры бы состоялись в прошлом июле. Вместо церемонии открытия тогда пловчиха Рикако Икээ обратился к миру с призывом объединиться. Важность этого в то время подчеркнул и президент МОК.

ТОМАС БАХ, президент Международного олимпийского комитета: Токио станет масштабным фестивалем возвращения мирового спорта.

В пятницу комитет организации также объявил о принятии пакета мер по экономии, чтобы снизить расходы на проведение Игр.

Дата выхода в эфир 26 сентября 2020 года.