BFM: «вы заслуживали лучшего» — Олимпийский комитет США извинился перед спортсменами за бойкот Олимпиады-80

Спустя 40 лет после бойкота Московских Олимпийских игр 1980 года глава Олимпийского комитета США Сара Хиршленд принесла извинения американским спортсменам, лишившимся возможности представлять страну на Олимпиаде в Москве, сообщает BFM TV. По словам главы комитета, сегодня очевидно, что решение о бойкоте не повлияло на мировую политику, а только навредило членам американской олимпийской сборной.

Спустя 40 лет после бойкота Московских Олимпийских игр 1980 года со стороны США глава Американского олимпийского комитета написала открытое письмо спортсменам, лишённым возможности участвовать в той Олимпиаде, сообщает BFM TV.

Как замечает сайт телеканала, решение США, Канады и ФРГ бойкотировать московскую Олимпиаду в разгар холодной войны после вторжения СССР в Афганистан стало очередным примером смешения политики и спорта. Это решение, принятое лично президентом США Джимми Картером, трудно далось некоторым спортсменам, для которых этот шанс принять участие в Олимпийских играх был единственным, подчёркивает издание.

Поэтому спустя 40 лет Олимпийский и паралимпийский комитет США решил отдать им должное. «Оглядываясь назад, очевидно, что решение не отправлять сборную в Москву не повлияло на мировую политику того времени и нанесло ущерб только вам, американским спортсменам, которые посвятили себя совершенствованию и возможности представлять США», — написала несколько дней назад в открытом письме глава комитета Сара Хиршленд.

«Мы можем со всей ясностью заявить, что вы заслуживали лучшего, — продолжила она, обращаясь к поколению спортсменов того времени. — Вы заслужили поддержку вдохновенной нации, заслужили похвалу за готовность представлять нашу страну с гордостью и превосходством». По словам Хиршланд, пообщавшись со спортсменами лично и прочитав их воспоминания об этом опыте, она убедилась, насколько болезненным был для них бойкот Олимпиады в 1980 году, и что это разочарование длилось все 40 лет.

Как сообщает The New York Times, бывший вице-президент США Уолтер Мондейл также частично признал вину перед спортсменами в апреле этого года. «Я всё ещё думаю, что мы приняли правильное решение. Но мне жаль, что это причинило боль спортсменам», — заявил он в интервью американской газете.