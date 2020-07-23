NTD: коронавирус превратил Олимпиаду из праздника спорта в проблему для Токио

Ещё год назад МОК хвалил Токио за образцовую подготовку к проведению Игр — но сейчас перед организаторами стоит больше вопросов и проблем, чем ответов. Из-за пандемии коронавируса всё пришлось отложить, а это связано с гигантскими дополнительными расходами, тем более что присутствие зрителей тоже остаётся под вопросом. Представители оргкомитета заявляют, что настроение в ожидании Олимпиады в Токио уже совсем не праздничное. При этом более трети японцев вообще выступают за полную отмену соревнований, передаёт NTD.
Прошёл год с тех пор, как глава МОК Томас Бах назвал Токио «наиболее подготовленным» к Олимпиаде городом, который он когда-либо видел. Полгода назад, когда над олимпийскими кольцами в Токийском заливе вспыхнул салют, организаторы Игр-2020 также были полны надежд на проведение соревнований.
Теперь же будущее Олимпиады, отложенной на год из-за пандемии, стало неопределённым.
ЁСИРО МОРИ, президент оргкомитета Игр: Год пролетит быстро. Однако я не думаю, что люди будут с нетерпением ждать этого или у них будет праздничное настроение... Поэтому мы не считаем это событие радостным или праздничным.
О переносе летних Игр из-за пандемии коронавируса МОК объявил в марте. Он готов выделить 800 млн на реорганизацию Олимпиады.
ТОМАС БАХ, глава МОК: Олимпийские игры — самое сложное мероприятие на планете. Мы должны собрать в одном месте 11 тысяч спортсменов из 206 национальных олимпийских комитетов и Олимпийскую сборную беженцев. И им нужно не только заниматься спортом и демонстрировать спортивные достижения, но и вместе жить в олимпийской деревне.
Между тем пока непонятно, сколько средств выделит сама Япония. Японские экономисты подсчитали, что перенос Олимпийских игр обойдётся примерно в шесть миллиардов долларов. При этом страна уже и так потратила на подготовку к Олимпиаде более 12 миллиардов.
Также перед организаторами стоит важная задача: оградить спортсменов от риска заражения коронавирусом. При этом пока непонятно, будут ли на соревнованиях присутствовать зрители.
Согласно опросу, более трети японцев выступают за отмену Игр. Правда, в этом случае Япония может понести убытки до $70 млрд. Начало Олимпиады в Токио запланировано на 23 июля следующего года.
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