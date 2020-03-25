TVE: Игры в Токио стали первой в истории перенесённой Олимпиадой

Вспышка коронавируса вынудила МОК и власти Японии договориться о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр на 2021 год, сообщает TVE. В результате Игры в Токио стали на данный момент единственной в истории перенесённой Олимпиадой, говорится в материале.
Коронавирус вынудил перенести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио на следующий год. Международный олимпийский комитет и японское правительство приняли это решение после волны петиций.
Год назад Токио презентовал факел единственных в истории отложенных Олимпийских игр. Глава организационного комитета Ёсиро Мори заявил, что, начиная с сегодняшнего дня, огонь продолжит гореть в Фукусиме. И это первая мера, принятая после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета по телефону договорились о переносе Игр.
ТОМАС БАХ, президент МОК: Чтобы защитить здоровье спортсменов и всех вовлечённых людей, мы вынуждены перенести Олимпийские и Паралимпийские игры на 2021 год.
АЛЕХАНДРО БЛАНКО, глава Олимпийского комитета Испании: Наконец восторжествовал здравый смысл. Было принято решение, за которое нужно похвалить Олимпийский комитет, поскольку теперь мы все спокойны.
ХОСЕ ИДАЛЬГО, глава Ассоциации испанского спорта: Олимпийский игры — это соревнование в равных условиях. Олимпийские игры — это жизнь, это зрители, это также здоровье. И мне кажется, что в среднесрочной перспективе ни одно из этих условий не будет выполнимо на мировом уровне.
Некоторые японские граждане обеспокоены тем, как этот шаг скажется на экономике их страны. Их также тревожит вопрос, что делать с купленными билетами. Но всё это мелочи по сравнению с другими вопросами: например, что делать с двумя важными чемпионатами мира по лёгкой атлетике и плаванию, которые полностью совпадут по датам с теперь уже Играми 2021 года.
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