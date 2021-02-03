ARD: Меркель приветствует одобрение «Спутника V» в Евросоюзе

Ангела Меркель заявила, что считает возможным одобрение «Спутника V» в Евросоюзе. В интервью ARD канцлер Германии отметила, что данные, полученные по российской вакцине, оказались «хорошими». Кроме того, по её словам, этот вопрос обсуждался и в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Длительную процедуру сертификации канцлер обосновала тем, что в столь сложной ситуации нужно действовать «с необходимой тщательностью».

На следующий день после саммита, посвящённого вакцинации от коронавируса, канцлер Ангела Меркель выступила в защиту действий федерального правительства и правительств федеральных земель. По её словам, встреча на высшем уровне стала «поучительной беседой». Она подчеркнула, что Германия пока не может выработать жёсткий график вакцинации в связи с тем, что фармацевтические компании работают с большим количеством рисков, а политики должны к этому приспосабливаться и «динамически адаптировать» процесс, сообщает ARD.

В интервью телеканалу канцлер заявила, что правительство сдержит обещание о том, чтобы возможность сделать прививку появилась у каждого жителя Германии до конца лета. Теперь предстоит разработать «динамический план» вакцинации. Пока что, по большому счету, в прививочной кампании «ничто не пошло наперекосяк». Если бы было одобрено больше вакцин, то вакцинация могла бы ускориться. Но присутствуют и риски: если вакцина окажется неэффективной против новой мутации вируса, «всё будет по-другому».

На вопрос о многих странах, которые проводят вакцинацию быстрее и в больших масштабах, Меркель ответила, что, с её точки зрения, ЕС пошёл верным путём. Она указала на то, что Европейское агентство по лекарственным средствам сертифицировало вакцины в надлежащем порядке, в отличие от Великобритании, которая ускоренно выдала разрешение на экстренное применение вакцины AstraZeneca. По её словам, такой подход ЕС не был ошибкой — в данной ситуации нужно действовать «с необходимой тщательностью».

Меркель считает возможным одобрение российской вакцины «Спутник V» в Европе: «Мы видели сегодня хорошие данные и по российской вакцине». В принципе, в ЕС приветствуется любая вакцина. Однако допущена она будет лишь в том случае, если Европейскому агентству по лекарственным средствам будут предоставлены «необходимые данные». Меркель заявила, что уже обсуждала этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Согласно исследованию, российская вакцина от короны Sputnik V эффективна более чем на 90%, отмечает ARD.

Меркель вновь подчеркнула, что вакцинация от коронавируса не является обязательной. Но придёт время, когда пройти вакцинацию смогут многие люди. Если они не захотят вакцинироваться, то «тогда уже, возможно, придётся проводить такие различия и сказать: кто не хотел бы этого делать, тот не сможет делать определённые вещи». Конкретных примеров она не привела.

Послабления для сделавших прививку канцлер по-прежнему отвергает, поскольку «неясно тем не менее, не заразятся ли после этого другие люди». Она спокойно относится к возможным жалобам вакцинированных: «Это относится к верховенству закона, и мы как политики должны аргументировать: почему мы что-то делаем, почему мы что-то не делаем».

Кроме того, Меркель отказалась снять некоторые ограничения, введённые в целях борьбы с коронавирусом. Она попросила всех ещё «немного подождать». По её словам, в настоящее время в стране регистрируется менее 100 новых случаев заражения на 100 тыс. жителей в течение недели. «Это хороший результат, мы давно не были на таком уровне. Но это не значит, что органы здравоохранения восстановили контроль над распространением вируса». Канцлер подчеркнула, что над этим нужно работать. Полностью ограничения будут сняты только тогда, когда будут вакцинированы все граждане, сообщила Меркель в интервью ARD.