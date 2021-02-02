CNN: российская вакцина «Спутник V» по итогам третьей фазы испытаний показала эффективность 91,6%

В медицинском журнале Lancet были опубликованы предварительные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передаёт CNN. Новые данные свидетельствуют о том, что эффективность препарат составляет 91,6% и он позволяет полностью предотвратить случаи серьёзного заболевания COVID-19. Вместе с тем, авторы исследования признают, что для полной оценки вакцины понадобится провести дополнительные изыскания.

Российская вакцина «Спутник V», которую критически оценивали на Западе в прошлом году в связи со «слишком быстрым началом её массового применения», показала эффективность 91,6% для случаев коронавирусной инфекции с симптомами болезни и 100% — в предотвращении серьёзных случаев заболевания и смерти, сообщает CNN. Как пишет сайт канала, об этом свидетельствуют предварительные результаты третьей фазы испытаний препарата, опубликованные во вторник в медицинском журнале Lancet.

По данным CNN, в рамках третьей фазы анализировались данные 19 866 добровольцев, из которых около трёх четвертей (14 964) получили две дозы вакцины, а четверть (4902) — плацебо. В группе вакцинированных через 21 день после получения первой дозы было выявлено 16 случаев коронавирусной инфекции с симптомами, тогда как в группе плацебо — 62 случая, что и подтвердило уровень эффективности 91,6%. Среди добровольцев было 2144 человека старше 60 лет, и отдельное изучение этой группы показало, что пожилые люди в целом хорошо переносят прививки и что вакцина для них имеет почти ту же эффективность — 91,8%, упоминается в материале канала.

Третья фаза испытаний «Спутника V» также подтвердила, что вакцина редко приводит к побочным эффектам — они наблюдались лишь у 0,2% людей, получивших уколы, и большинство из них были мягкими, пишет сайт CNN. Среди эффектов, перечисленных в исследовании, указываются боль в месте укола, симптомы заражения гриппом и упадок сил, перечисляет обозреватель телеканала.

Авторы исследования, между тем, признают, что в его рамках рассматривались лишь случаи заболевания коронавирусом с симптомами, и для оценки эффективности «Спутника V» в случае бессимптомного течения болезни, а также для определения того, насколько долгую защиту обеспечивает вакцина, понадобятся дальнейшие изыскания, подчёркивает автор статьи. Кроме того, подавляющее большинство участников третьей фазы испытаний были белыми, а значит для того, чтобы точно установить эффективность препарата для других рас, придётся собрать дополнительные данные. Наконец, третья фаза испытаний в любом случае ещё не доведена до конца — организаторы рассчитывают привлечь в общей сложности 40 тыс. добровольцев.

Как напоминает обозреватель CNN, российский «Спутник V» — двухкомпонентная векторная вакцина на основе аденовируса человека, разработанная российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В качестве вектора в препарате используются два разных аденовируса, по одному на каждый компонент, поэтому вакцинация и проводится в два этапа с интервалом в 21 день. В вакцинах такого типа аденовирус меняют таким образом, чтобы он доставлял в организм человека часть генного материала коронавируса, кодирующего так называемые пепломеры — «шипы», при помощи которых этот патоген прикрепляется к клеткам, «обучая» таким образом иммунную систему реагировать на них, разъясняет журналист CNN. Аналогичный подход используется в вакцинах, разработанных компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Одним из преимуществ аденовирусных вакцин является то, что их не нужно хранить и перевозить при предельно низких температурах — «Спутник V» может храниться в холодильнике и стоит $10 за дозу, сообщает CNN, ссылаясь на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который профинансировал разработку препарата и занимается его распространением в мире.

«Это полезное прибавление к уже опубликованным данным об эффективности вакцин от коронавирусной инфекции», — оценил публикацию в Lancet вирусолог из Лестерского университета (Великобритания) Джулиан Тан. Эксперт, впрочем, отметил, что за участниками исследования наблюдали в среднем лишь 48 дней после введения первого компонента вакцины, а значит результаты исследования не могут полностью оценить длительность защиты, которую обеспечивает препарат. «Несмотря на выраженные ранее опасения по поводу того, что российскую вакцину «Спутник V» одобрили для широкого применения до получения достаточного объёма данных в рамках третьей фазы испытаний, такой подход теперь в известном смысле оказался оправданным», — вместе с тем заключил Тан, общаясь с корреспондентом CNN.

Как отмечается в материале канала, на данный момент «Спутник V» был разрешён к применению в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении и Палестине. По информации CNN, дозы препарата по всему миру получили более 2 млн человек.