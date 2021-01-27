Sky News: в Великобритании назвали специальности с высокой смертностью от коронавируса

С начала марта по конец декабря в Англии и Уэльсе COVID-19 унёс жизни 7961 человека трудоспособного возраста, сообщает Sky News со ссылкой на Национальную статистическую службу. Наибольшее число жертв пришлось на мужчин, занятых на низкоквалифицированных рабочих местах.

Наибольшее число жертв коронавируса среди людей в возрасте от 20 до 64 лет в Англии и Уэльсе пришлось на мужчин, занятых на низкоквалифицированных работах или в сфере ухода или досуга, сообщает Sky News.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, в период с 9 марта по 28 декабря 2020 года среди населения трудоспособного возраста было зарегистрировано 7961 случай смерти от COVID-19.

При этом почти две трети случаев пришлось на мужчин — 5128 человек. Наиболее высокие показатели смертности по сравнению с остальной частью населения трудоспособного возраста приходится на тех, кто работает в непосредственной близости друг от друга или часто контактирует с людьми.

Среди мужчин, занятых на низкоквалифицированных работах, погибли 66,3 на 100 тыс. человек. В свою очередь, на тех, кто работает в сфере обслуживания или досуга, пришлось 64,1 смертельных случая на 100 тыс. К таким профессиям, как пишет Sky News, относятся должности на заводах по переработке, охранных предприятиях, в ресторанах и такси.

В том, что касается женщин, один из самых высоких показателей смертности от коронавируса пришёлся на тех, кто занят на сборочных конвейерах и в швейных мастерских, а также работает в сфере ухода за больными.

Кроме того, высокие показатели смертности приходятся на медбратьев и медсестёр, 79,1 и 24,5 случаев на 100 тыс. соответственно. Среди работников системы социального обеспечения от COVID-19 на 100 тыс. мужчин пришлось 79 случаев смерти, а на 100 тыс. женщин — 35,9.

При этом, как отмечает Sky News, согласно статистике, учителя и специалисты в области образования не подвергались большому риску смерти от коронавируса.