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Sky News: в Великобритании назвали специальности с высокой смертностью от коронавируса

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С начала марта по конец декабря в Англии и Уэльсе COVID-19 унёс жизни 7961 человека трудоспособного возраста, сообщает Sky News со ссылкой на Национальную статистическую службу. Наибольшее число жертв пришлось на мужчин, занятых на низкоквалифицированных рабочих местах.
Sky News: в Великобритании назвали специальности с высокой смертностью от коронавируса
Reuters

Наибольшее число жертв коронавируса среди людей в возрасте от 20 до 64 лет в Англии и Уэльсе пришлось на мужчин, занятых на низкоквалифицированных работах или в сфере ухода или досуга, сообщает Sky News.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, в период с 9 марта по 28 декабря 2020 года среди населения трудоспособного возраста было зарегистрировано 7961 случай смерти от COVID-19.
 
При этом почти две трети случаев пришлось на мужчин — 5128 человек. Наиболее высокие показатели смертности по сравнению с остальной частью населения трудоспособного возраста приходится на тех, кто работает в непосредственной близости друг от друга или часто контактирует с людьми.
 
Среди мужчин, занятых на низкоквалифицированных работах, погибли 66,3 на 100 тыс. человек. В свою очередь, на тех, кто работает в сфере обслуживания или досуга, пришлось 64,1 смертельных случая на 100 тыс. К таким профессиям, как пишет Sky News, относятся должности на заводах по переработке, охранных предприятиях, в ресторанах и такси.
 
В том, что касается женщин, один из самых высоких показателей смертности от коронавируса пришёлся на тех, кто занят на сборочных конвейерах и в швейных мастерских, а также работает в сфере ухода за больными.  
 
Кроме того, высокие показатели смертности приходятся на медбратьев и медсестёр, 79,1 и 24,5 случаев на 100 тыс. соответственно. Среди работников системы социального обеспечения от COVID-19 на 100 тыс. мужчин пришлось 79 случаев смерти, а на 100 тыс. женщин — 35,9.
 
При этом, как отмечает Sky News, согласно статистике, учителя и специалисты в области образования не подвергались большому риску смерти от коронавируса.
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