TVE: в Европе уже почти 25 млн случаев заражения коронавирусом и более полмиллиона умерших

В Европе уже выявлено почти 25 млн случаев заражения коронавирусом, передаёт TVE. При этом с начала пандемии от COVID-19 умерли уже более 560 тыс. европейцев. Худшие показатели по числу заражений на 100 тыс. жителей у Литвы, Чехии и Великобритании.

Давайте поговорим о ситуации в других европейских странах, где мы наблюдаем гораздо более мрачные данные по сравнению с текущими показателями Испании. В Европе количество выявленных случаев заражения приблизилось к 25 миллионам. С момента начала пандемии умерли более 560 тысяч человек.



По информации ВОЗ, в настоящий момент тремя странами с наихудшими показателями являются Литва, где зафиксировано 1200 случаев на каждые 100 тысяч жителей, затем Чешская республика с 1160 случаями и Великобритания с 950 случаями.



Давайте взглянем на динамику болезни за последние несколько недель в Соединённом Королевстве и в Ирландии. На этой диаграмме данные представлены в пересчёте на миллион жителей и даются усреднённые показатели за семь дней.



Но тут интересно наблюдать динамику изменения кривых, отображающих количество случаев заболевания, с начала декабря. У Ирландии эта кривая была практически такая же, как у Испании. Но четыре или пять дней назад она резко поползла вверх. Расхождения с Великобританией начались гораздо раньше. Там серьёзное влияние оказал британский вариант коронавируса.



И мы можем видеть, как страна каждый день била рекорды со всё худшими показателями, даже по сравнению с первой волной. По данным медицинских властей Британии, в последнюю неделю каждый 50-й человек в Англии страдал от ковида. С сегодняшнего дня население страны сидит на карантине.



Может, до середины февраля, а, возможно, и до начала марта — время и, прежде всего, развитие пандемии покажут, как долго будет длиться новый карантин. В стране вновь запрещено выходить из дома без весомой причины. Вновь всё закрыто, за исключением магазинов, считающихся жизненно важными.



Рестораны могут лишь продавать еду на вынос.



«Борис собирался спасти Рождество», — вспоминает с иронией эта девушка, торгующая на улице едой.



«Это надолго, будет непросто», — предрекает ещё один житель Лондона.



Но в этом мраке есть как минимум один луч света.



БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Каждый четвёртый пожилой человек старше 80 лет уже получил по меньшей мере одну дозу одной из двух вакцин, которыми прививают в Великобритании.



Если наиболее уязвимая возрастная группа будет защищена, количество госпитализированных и умерших в среднесрочной перспективе также должно уменьшиться.



ДИЕГО АРИСПЕЛЕТА, корреспондент TVE в Лондоне: Ещё одним столпом, на котором зиждется нынешний карантин, стало закрытие всех образовательных учреждений: от начальной школы до университетов. Произошло это не потому, что ковиду подвержены наиболее молодые, а потому, что школы могут быть очень важным источником заражения разных семей.



МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ ГАРСИА, корреспондент TVE в Берлине: В Германии все заведения будут закрыты до 31 января. Среди них — бары, рестораны, развлекательные центры, которые закрыты уже с 1 ноября. Кроме того, в санитарных районах, где фиксируется более 200 случаев заражения на каждые 100 тысяч жителей, — так происходит в каждом четвёртом районе — жителям запрещается удаляться от дома на расстояние более 15 км.



Школы в этом месяце останутся закрытыми. Их, возможно, будут открывать постепенно в зависимости от количества заражений в каждой зоне. Кроме того, Меркель попросила сократить контакты до абсолютного минимума: лишь один человек из другого места.



Дата выхода в эфир 05 января 2021 года.