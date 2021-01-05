Le Figaro: 2021 год станет для Германии концом эпохи Меркель
Неясно, что сохранит в памяти Германия, вступая в этот Новый год: страх перед длительным карантином в связи с трудностями правительства в борьбе со второй волной Covid-19 или обещание возвращения к нормальной жизни, принесенное новой вакциной, пишет Le Figaro. По мнению газеты, неопределенность, связанная с коронавирусом, станет для Германии символом всего 2021 года, который будет отмечен проведением в сентябре парламентских выборов.
«После шестнадцати лет пребывания на посту канцлера – рекордное время для западной демократической страны – Германия перевернет страницу эпохи Меркель», — констатирует издание. Эти шестнадцать лет были отмечены укреплением влияния страны на европейской арене, процветанием и осуществлением власти «в центре политической шахматной доски» с помощью идей, во многом заимствованных у социал-демократов.
Как отмечает газета, в момент ухода от власти канцлер может похвастаться рекордной популярностью, показатели которой коррелируют с ростом показателей пандемии. Однако результаты опросов могут как успокоить, так и напугать его преемников в ХДС, предупреждает издание. Если в начале 2020 года претенденты на лидерство в партии стремились дистанцироваться от Меркель, то теперь они считают более разумным предстать соратниками уходящего канцлера, чтобы воспользоваться эффектом «электоральных чаяний».«В ХДС будет не раскол, а преемственность», — пообещал недавно один из фаворитов гонки за должность главы партии Армин Лашет, глава богатого региона Северный Рейн-Вестфалия.
Однако это обещание успокоения обманчиво, предостерегает Le Figaro. Несмотря на рейтинг общественного одобрения выше 80%, канцлер утратила авторитет, не сумев обеспечить дисциплинированное соблюдение санитарных правил на федеральном уровне. «Ситуация парадоксальна : в то время как страна доверяет руководству Меркель и ждет от нее принятия решений, у нее самой мало конкретных полномочий для претворение своих убеждений в жизнь», — пишет Spiegel. Другими словами, Германия, вероятно, не знает , что во главе страны стоит «хромая утка», поясняет Le Figaro. Как напоминает газета, сегодня партию ХДС возглавляет временный председатель Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую Меркель хотела сделать своей преемницей. Крамп-Карренбауэр, однако, вынуждена была уйти в отставку из-за неспособности установить партийную дисциплину в столкновении а крайне правой партией «Альтернатива для Германии».
««Нас не выберут в 2021 году из благодарности за то, чего канцлер достигла за шестнадцать лет», — предупреждает другой претендент на кресло главы ХДС Фридрих Мерц.
На международном уровне приход в Белый дом демократа Джо Байдена не рассеит полностью неопределенность, связанную с надёжностью американской защиты, которой пользовался Берлин. Кроме того, Германия, как страна-экспортер, опасается последствий брексита Уход Великобритании приведет к «колоссальному изменению баланса сил» в контексте франко-германских отношений», считает Фонд Жана Жореса. «Следующей осенью страна окажется осиротевшей без Ангелы Меркель. А до написания следующей страница еще далеко"», — заключает газета.
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