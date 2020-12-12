N-TV: немецкий федерализм не прошёл проверку пандемией

Нерешительность немецких региональных властей в мерах против коронавируса привела к тому, что уже не приходится говорить об успехах Германии в борьбе с пандемией, пишет N-TV. Главы немецких регионов оказались предоставлены сами себе и долго не ужесточали карантинные меры, не решались брать на себя ответственность и прятались за ошибками других.

С одной стороны, может показаться, что немецкие федеральные земли наконец реагируют на рост заражений коронавирусом и признают, что необходимо срочно что-то предпринять, пишет N-TV. Министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль даже признал, что ситуация вышла из-под контроля.

Однако ситуация вышла из-под контроля в том числе и из-за того, что немецкие региональные власти на протяжении многих месяцев уклонялись от принятия ответственности, считает издание. Поначалу главы регионов не решались ужесточить меры против пандемии коронавируса, а затем начали действовать под давлением канцлера. В ноябре в Германии был введён «мягкий карантин», однако уже в декабре премьер-министр Баварии Маркус Зёдер ужесточил меры в своей федеральной земле и потребовал всеобщего жёсткого карантина по всей ФРГ. В эти выходные, судя по всему, именно такой карантин и будет введён.

Как отмечает N-TV, циники могут сказать, что если так пойдёт и дальше, то региональным премьерам будет впору каждый час совещаться с Ангелой Меркель. Однако то, как региональные власти противостоят пандемии уже не смешно: введение частичного карантина объясняли как условие для нормального и гармоничного Рождества — тем сильнее будет разочарование от того, что этот расчёт не сработал (что, по мнению издания, было ясно с самого начала).

В последнее время говорилось о том, что пандемия станет проверкой немецкого федерализма, пишет издание. Текущие результаты неудовлетворительны: федеральные земли прятались за ошибками других, под девизом «у нас не всё хорошо, но у тех ещё хуже».

По мнению N-TV, уже не приходится говорить о том, что Германия хорошо справилась с пандемией. Причина, в том числе, заключается в том, что летом недостаточно хорошо подготовились ко второй волне, даже несмотря на то, что её приход был очевиден.

Разумеется, централизованное управление не является гарантией предотвращения кризиса, отмечает издание. Однако ясно и то, что отдельная ответственность каждой федеральной земли в борьбе с пандемией стала слабым местом Германии.