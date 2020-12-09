Die Zeit: после Рождества Меркель собирается посадить Германию на полный карантин

После рождественских праздников канцлер Германии Ангела Меркель собирается ввести в стране жёсткий карантин, сообщает Die Zeit. В планах закрыть всё кроме магазинов. Не исключён и ночной комендантский час. «Это будет очень сложная ситуация. С нынешними мерами мы зиму не переживём», — передают слова главы ФРГ анонимные источники.

После рождественских праздников канцлер Германии Ангела Меркель собирается ввести в стране жёсткие меры по ограничению передвижения граждан, пишет Die Zeit. Анонимные источники, присутствовавшие на видеоконференции коалиции ХДС/ХСС, сообщают, что глава ФРГ заявила следующее: «Принцип надежды нам не поможет. Это будет очень сложная ситуация. С нынешними мерами мы зиму не переживём».

По имеющейся информации, Меркель собирается ввести в стране полный карантин с 27 декабря по 3 или 10 января. В планах закрыть всё кроме магазинов. Не исключён и ночной комендантский час. В некоторых федеральных землях число заражённых продолжает расти, отметила канцлер. По её словам, сейчас слишком много разговоров «о палатках с глинтвейном», а вот о медперсонале, который в полную силу работает в отделениях интенсивной терапии, все молчат. Печально и то, что болезнь коснулась многих пожилых людей в домах престарелых, отметила она.

Больницы также требуют отменить меры по ослаблению карантина, продолжает издание. Многие из них перегружены, заявил глава Немецкого больничного общества Геральд Гас: «По сравнению с весной у нас сейчас в отделениях интенсивной терапии на 40% больше пациентов, и в отличие от весны это не кратковременная ситуация: она длится уже неделями, и конца этому не видно».

Руди Хугвлит, официальный представитель правительства в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сетует, что часть граждан больше не соблюдают имеющиеся предписания и пытаются максимально воспользоваться имеющимися свободами. Конкретные меры, которые собираются принять после Рождества, будут согласованы позже, подчёркивает издание.